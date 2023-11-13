Паника, уныние, стравливание, покушения. Россия начала новую информационную атаку "Майдан-3" на Украину. Эксклюзив

Украинцам следует помнить, что «война на истощение» это про устойчивость к внутренним противостояниям, которые Россия активно провоцирует.

С 1 ноября российские спецслужбы начали масштабную информационную атаку Майдан-3, целью которой является дестабилизация Украины. Об этом сообщает online.ua, ссылаясь на собственные источники в секторе безопасности и обороны.

Новая информационная атака РФ против Украины

Сроки проведения новой информационной атаки российскими спецслужбами в Украине – ноябрь-декабрь 2023 года.

Куратором проекта стал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а идеологом – Владислав Сурков, один из авторов проекта «Новороссия».

Об этом online.ua стало известно из собственных источников в секторе безопасности и обороны Украины и подтверждает беглый взгляд на украинское информационное пространство.

Согласно планам россиян, операция будет проводиться в разных уголках мира, будет носить комплексный многовекторный характер.

Цель, которую ставят перед собой российские спецслужбы и пропагандисты, – дестабилизация политической жизни, провокация протестных настроений и конфликтов в самой Украине, а также влияние на международную антипутинскую коалицию.

Методика новой информационной атаки РФ останется традиционной для российских ИПСО – паника, уныние, искусственное пищеварение политиков и военных.

ИПСО России: мнимая «бесперспективность сопротивления» украинцев

Относительно основных тем информационного влияния российских спецслужб на украинское общество сюрпризов не предвидится.

На флаг снова поднимут часть реальных проблемных тем, которые сегодня волнуют украинцев: общая усталость от войны, мнимая “бесперспективность сопротивления”, коррупция, неэффективность международных организаций, остановка помощи от международных партнеров, неэффективность политического руководства и разнообразные теории заговора.

Отдельным пунктом идет «языковой вопрос», который снова и снова искусственно возвращают в повестку дня.

В то же время в Киеве и регионах планируется организация ряда «мирных» акций, которые будут иметь абсолютно не мирные цели.

Ради этого российские спецслужбы активно используют стрессовое состояние украинского общества.

В частности, на новый уровень поднимаются болезненные вопросы обменов военнопленных и ротации военных в зоне боевых действий.

Продолжаются активные информационные атаки, направленные на срыв мобилизации. Родных и близких украинских военных провоцируют на агрессивные действия, дополнительно расшатывающие общество.

Именно с этой целью Россия заблокировала процесс обмена военнопленными.

Атака РФ против военно-политического руководства Украины

Первые этапы этой операции уже можно наблюдать как на украинских, так и международных информационных площадках, в том числе пророссийских и ориентированных на русскоязычную аудиторию.

К новым голосам в виде «законсервированных» агентов влияния (самозванные «эксперты» и комментаторы) добавилась определенная часть украинских политиков и лидеров мнений, бессознательно распространяющих российские нарративы ради собственного пиара.

Основной информационный удар направлен на дискредитацию определенных государственных структур и представителей политического и военного руководства Украины.

В частности, раздувается мнимый «конфликт» между разными ветвями власти и конкретными государственными деятелями.

По данным источников, самая большая ставка в информационных атаках России делается на пропаганду в мессенджере Телеграмм, имеющем российское происхождение. Только на это направление уже выделено 230 млн. долларов.

В целом “Майдан-3” стал самой дорогой российской информационной спецоперацией против Украины с 2014 года — ее общий бюджет достиг полутора миллиардов долларов.

Российские спецслужбы готовят покушения на руководство Украины

Планируется организация серии покушений на ряд должностных лиц. Для этого подготовлено несколько групп исполнителей.

Некоторые участники уже находятся на территории Украины, некоторые готовятся к въезду с территории теневых союзников России. Руководство операцией будет осуществляться непосредственно на территории РФ.

По данным источников, если покушения будут успешными, то некоторые будут представлены как свидетельство «слабости» Украины и неспособности защитить знаковые фигуры. Другие покушения попытаются выдать за якобы дошедшие до крайней точки кипения «внутриукраинские разборки».

Своей пиковой точки спецоперация российских спецслужб должна достичь годовщины начала Революции достоинства. По задумке «авторов» это придаст событиям эмоциональность и символизм.

К тому же именно в этот период прогнозируется разгар российских ракетных атак на украинскую гражданскую критическую инфраструктуру.

Сочетание всех составляющих будет естественно усиливать психологическое влияние на украинцев и будет способствовать возникновению панических и капитулянтских настроений.

Дестабилизация Россией мира: помощь Израилю и Северные потоки

На международной арене россиянами продолжится продвижение темы Ближнего Востока для отвлечения внимания от войны в Украине и уменьшения международной помощи.

Саму Украину будут представлять как сплошное Гуляйполе, лишенное каких-либо признаков цивилизованности и законности с постоянными ссорами на уровне высшего руководства государства.

Новую силу вступят в теорию относительно причастности Украины к подрыву «Северных потоков».

Конечная цель информационного «проекта» российских спецслужб – доказать несостоятельность Украины как самостоятельного государства, ведь вроде бы ее руководство «неспособно к эффективному управлению, а народ не может выбрать достойных лидеров».

То есть речь об очередной попытке представить Украину как failed state (несостоятельное государство).

Следовательно, партнерские в России политические силы на «западе» будут убеждать оппонентов и избирателей в необходимости переключить вектор поддержки из Украины на Израиль.

Украинские спецслужбы будут противостоять таким атакам, но всем украинцам важно помнить, что «война на истощение» это не только о мобилизации, танках и дронах. Это устойчивость к внутренним противостояниям, которые Россия будет активно провоцировать.

Российские стратеги уверены, что их режим и общество значительно стабильнее и устойчивее к информационным и безопасным воздействиям.