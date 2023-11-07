Омбудсман звернувся до СБУ після скандальної заяви Фаріон про бійців ЗСУ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець офіційно підтвердив, що все-таки вирішив звернутися до Нацполіції та СБУ після резонансного висловлювання колишньої депутатки Ірини Фаріон про російськомовних захисників з бригад "Азов" та 3-ї ОШБр.

Омбудсман відреагував на скандальні закиди мовознавиці Фаріон

Дмитро Лубінець звертає увагу на те, що в мережі активно поширюється відеоматеріал, на якому транслюються негативні висловлювання про бійців ЗСУ, які розмовляють мовами нацменшин.

…Небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери – це утиск, форма дискримінації, що заборонена чинним законодавством України, - наголосив омбудсман. Поширити

За словами Лубінця, він уже особисто звернувся до відповідних органів державної влади – Нацполіції, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини вкотре звернув увагу на те, що нашу незалежність захищають чоловіки і жінки з різних груп суспільства, національних спільнот, віросповідання та переконань, місця проживання тощо.

Він також нагадав, що порушення рівноправності громадян карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України.

Що відомо про резонансну заяву Фаріон

Одіозна мовознавиця звинуватила українських воїнів, зокрема бійців "Азову" та 3-ї ОШБр, в тому, що вони спілкуються російською мовою.

За словами Фаріон, вона "не може назвати" їх українцями.

Я не можу назвати їх українцями. Якщо вони не говорять українською мовою – то нехай себе назвуть "руськими". Чому вони такі очманілі? Якщо вони такі великі патріоти – покажіть свій патріотизм, – заявила екснардепка. Поширити

Після цього спалахнув масштабний скандал, адже українців обурили такі висловлювання.

Ба більше, згодом Фаріон цинічно почала стверджувати, що "воювати за Україну – це не заслуга, а обов'язок", а також назвала російськомовних воїнів"московоротими".

На її заяви миттєво відреагував колишній командир полку "Азов", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.