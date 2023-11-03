Автор скандальної статті Time про Зеленського та Україну розкрив власні анонімні джерела

За словами автора резонансного матеріалу про президента Володимира Зеленського та Україну, оприлюдненого виданням Time, журналіста Саймона Шустера, його анонімними джерелами були діючі радники глави держави.

Що відомо про посилання Шустера на анонімні джерела у скандальному матеріалі

За словами журналіста, під час створення скандального матеріалу, він розмовляв виключно з діючими радниками українського президента Володимира Зеленського.

Якщо уважно прочитати текст, там не йдеться про колишніх радників, не йдеться про "співробітників" офісу президента. Ми говоримо про нинішніх радників президента Зеленського. Слово "колишній" ніде не зустрічається, в жодному реченні. І якщо вже говорити про це, то Олексій Арестович не працює в офісі президента з весни-літа 2022 року. Тоді був останній раз, коли ми з ним розмовляли, - підкреслив Шустер. Поширити

На думку журналіста, співрозмовники прагнули говорити на умовах анонімності, аби привернути увагу до існуючих проблем, не піддаючи себе ризику.

Шустер зазначив, що провів три тижні у Києві, зустрічався з великою кількістю людей і розмовляв про різні проблеми.

І одна з тем, про яку планує писати Шустер – складнощі контрнаступу та необхідність технологічного прориву для України.

Про це ж писав і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у колонці для The Economist.

Також журналіст зазначив, що не очікував такої суспільної реакції на статтю, і це стало для нього сюрпризом.

Яку мету переслідувала стаття Залужного

За інформацією журналістів видання Politico, матеріал головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у колонці для The Economist про ситуацію на фронті в Україні розпалює конфлікт навколо питання військової допомоги Києву у Конгресі США.

Представники Республіканської партії заявляють, що заяви Залужного привід для перегляду американської підтримки Києва у дусі "стільки, скільки буде необхідно".

Заява Залужного, схоже, спрямована на те, щоб вплинути на дебати в американському Конгресі.

Сенатор-республіканець Джош Хоулі, скептик щодо збільшення допомоги Києву, сказав, що відвертість Залужного "пробила велику діру в політиці адміністрації США" щодо України.

На переконання Хоулі, США повинні продовжувати фінансувати Україну в усіх аспектах, а не лише у військовому, щоб ситуація не зайшла в глухий кут.

Сенатор-демократ Бен Кардін зазначив, що оцінка Залужного "збігається з тим, що нам повідомляли".

Сенат, найімовірніше, схвалить збільшення допомоги Україні. Однак спікеру Палати представників Майку Джонсону доводиться переконувати більш скептично налаштованих колег.

Водночас аргументи Венса і Хоулі все ще залишаються думкою меншості в Сенаті, адже більшість сенаторів від обох партій все ще заявляють, що хочуть продовжувати допомагати Україні вийти з "глухого кута".

Хоча кількість противників цього все одно збільшується, оскільки увага США зокрема перемикнулася на допомогу Ізраїлю, заяви Залужного не послабили підтримку з боку найактивніших прихильників України в Конгресі.