Автор скандальной статьи Time о Зеленском и Украине раскрыл собственные анонимные источники

По словам автора резонансного материала о президенте Владимире Зеленском и Украине, обнародованном изданием Time, журналисте Саймоне Шустере, его анонимными источниками были действующие советники главы государства.
Что известно о ссылке Шустера на анонимные источники в скандальном материале
По словам журналиста, во время создания скандального материала он разговаривал исключительно с действующими советниками украинского президента Владимира Зеленского.
По мнению журналиста, собеседники стремились говорить на условиях анонимности, чтобы привлечь внимание к существующим проблемам, не подвергая себя риску.
Шустер отметил, что провел три недели в Киеве, встречался с большим количеством людей и говорил о разных проблемах.
И одна из тем, о которой планирует писать Шустер – сложность контрнаступления и необходимость технологического прорыва для Украины.
Об этом же писал и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке The Economist.
Также журналист отметил, что не ожидал такой общественной реакции на статью, и это стало для него сюрпризом.
Какую цель преследовала статья Залужного
По информации журналистов издания Politico, материал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в колонке The Economist о ситуации на фронте в Украине разжигает конфликт вокруг вопроса военной помощи Киеву в Конгрессе США.
Представители Республиканской партии заявляют, что заявления Залужного повод для пересмотра американской поддержки Киева в духе "столько, сколько будет необходимо".
Заявление Залужного, похоже, направлено на то, чтобы повлиять на прения в американском Конгрессе.
Сенатор-республиканец Джош Хоули, скептик по увеличению помощи Киеву, сказал, что откровенность Залужного "пробила большую дыру в политике администрации США" по отношению к Украине.
По мнению Хоули, США должны продолжать финансировать Украину во всех аспектах, а не только в военном, чтобы ситуация не зашла в тупик.
Сенатор-демократ Бен Кардин отметил, что оценка Залужного "совпадает с тем, что нам сообщали".
Сенат скорее всего одобрит увеличение помощи Украине. Однако спикеру Палаты представителей Майку Джонсону приходится убеждать более скептически настроенных коллег.
В то же время, аргументы Венса и Хоули все еще остаются мнением меньшинства в Сенате, ведь большинство сенаторов от обеих партий все еще заявляют, что хотят продолжать помогать Украине выйти из "тупика".
Хотя количество противников этого все равно увеличивается, поскольку внимание США, в частности, переключилось на помощь Израилю, заявления Залужного не ослабили поддержку со стороны самых активных сторонников Украины в Конгрессе.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-