Автор скандальной статьи Time о Зеленском и Украине раскрыл собственные анонимные источники

По словам автора резонансного материала о президенте Владимире Зеленском и Украине, обнародованном изданием Time, журналисте Саймоне Шустере, его анонимными источниками были действующие советники главы государства.

Что известно о ссылке Шустера на анонимные источники в скандальном материале

По словам журналиста, во время создания скандального материала он разговаривал исключительно с действующими советниками украинского президента Владимира Зеленского.

Если внимательно прочитать текст, там речь не идет о бывших советниках, речь не идет о "сотрудниках" офиса президента. Мы говорим о нынешних советниках президента Зеленского. Слово "бывший" нигде не встречается, ни в одном предложении. И если уж говорить об этом, то Алексей Арестович не работает в офисе президента с весны-лета 2022 года. Тогда был последний раз, когда мы с ним разговаривали, – подчеркнул Шустер. Поделиться

По мнению журналиста, собеседники стремились говорить на условиях анонимности, чтобы привлечь внимание к существующим проблемам, не подвергая себя риску.

Шустер отметил, что провел три недели в Киеве, встречался с большим количеством людей и говорил о разных проблемах.

И одна из тем, о которой планирует писать Шустер – сложность контрнаступления и необходимость технологического прорыва для Украины.

Об этом же писал и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке The Economist.

Также журналист отметил, что не ожидал такой общественной реакции на статью, и это стало для него сюрпризом.

Какую цель преследовала статья Залужного

По информации журналистов издания Politico, материал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в колонке The Economist о ситуации на фронте в Украине разжигает конфликт вокруг вопроса военной помощи Киеву в Конгрессе США.

Представители Республиканской партии заявляют, что заявления Залужного повод для пересмотра американской поддержки Киева в духе "столько, сколько будет необходимо".

Заявление Залужного, похоже, направлено на то, чтобы повлиять на прения в американском Конгрессе.

Сенатор-республиканец Джош Хоули, скептик по увеличению помощи Киеву, сказал, что откровенность Залужного "пробила большую дыру в политике администрации США" по отношению к Украине.

По мнению Хоули, США должны продолжать финансировать Украину во всех аспектах, а не только в военном, чтобы ситуация не зашла в тупик.

Сенатор-демократ Бен Кардин отметил, что оценка Залужного "совпадает с тем, что нам сообщали".

Сенат скорее всего одобрит увеличение помощи Украине. Однако спикеру Палаты представителей Майку Джонсону приходится убеждать более скептически настроенных коллег.

В то же время, аргументы Венса и Хоули все еще остаются мнением меньшинства в Сенате, ведь большинство сенаторов от обеих партий все еще заявляют, что хотят продолжать помогать Украине выйти из "тупика".

Хотя количество противников этого все равно увеличивается, поскольку внимание США, в частности, переключилось на помощь Израилю, заявления Залужного не ослабили поддержку со стороны самых активных сторонников Украины в Конгрессе.