Лобода-Риганіцца. Співачка потрапила у скандал з російськомовною піснею

Світлана Лобода вирішила записати свій черговий трек не тільки українською мовою, а й російською. І прибрати з назви слово “Київ”.

Лобода знову потрапила у скандал

Новонавернена українська співачка Світлана Лобода вирішила показати справжній майстер-клас сидіння одразу на двох стільцях.

Незважаючи на свою підмочену репутацію через неоднозначну позицію з приводу вторгнення Росії в Україну, вона вирішила записати свій черговий трек не тільки українською мовою, а й російською.

При цьому у другій версії Лобода прибрала з пісні слово «Київ», замінивши його «Ригою».

Такий крок одразу ж викликав обурення серед користувачів соцмереж, які звинуватили її у заграванні з росіянами, яким назва української столиці, мабуть, надто ріже слух.

Отак з легкої руки одного з дописувачів з’явилося нове українське слово для позначення творчості Лободи.

nv.ua

Лобода співала на одній сцені з росіянами

Українська співачка Світлана Лобода виступила на приватному заході у Дубаї для громадянки Казахстану, вийшовши на одну сцену з росіянами

Про це повідомив російський пропагандистський канал "Неопра, Блін".

Лобода, яка до березня 2022 року виступала в Росії та підігравала антиукраїнській пропаганді, а потім вирішила реабілітуватись в Україні, вчергове потрапила у скандал. Цього разу її помітили на приватному заході у Дубаї.

Ведучим заходу був росіянин Олександр Бєлов, у лайн-апі виступав ілюзіоніст з Росії та виконавець Араш, який співав російською мовою.