Лобода-Риганицца. Певица попала в скандал с русскоязычной песней

Светлана Лобода решила записать свой очередной трек не только на украинском языке, но и на русском. И убрать из названия слово "Киев".

Лобода снова попала в скандал

Новообращенная украинская певица Светлана Лобода решила показать настоящий мастер класс сидения сразу на двух стульях.

Несмотря на свою подмоченную репутацию из-за неоднозначной позиции по поводу вторжения России в Украину, она решила записать свой очередной трек не только на украинском языке, но и на русском.

При этом во второй версии Лобода убрала из песни слово Киев, заменив его Ригой.

Такой шаг сразу же вызвал возмущение среди пользователей соцсетей, обвинивших ее в заигрывании с россиянами, которым название украинской столицы, по-видимому, слишком режет слух.

Так с легкой руки одного из пользователей Фейсбука появилось новое украинское слово для обозначения творчества Лободы.

nv.ua

Лобода пела на одной сцене с россиянами

Украинская певица Светлана Лобода выступила на частном мероприятии в Дубае для гражданки Казахстана, выйдя на одну сцену с россиянами

Об этом сообщил российский пропагандистский канал "Неопра, Блин".

Лобода, которая до марта 2022 года выступала в России и подыгрывала антиукраинской пропаганде, а затем решила реабилитироваться в Украине, в очередной раз попала в скандал. В этот раз ее заметили на частном мероприятии в Дубае.

Ведущим мероприятия был россиянин Александр Белов, в лайн-апе выступал иллюзионист из России и исполнитель Араш, который пел на русском языке.