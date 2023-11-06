Лобода-Риганицца. Певица попала в скандал с русскоязычной песней

Светлана Лобода решила записать свой очередной трек не только на украинском языке, но и на русском. И убрать из названия слово "Киев".
Лобода снова попала в скандал
Новообращенная украинская певица Светлана Лобода решила показать настоящий мастер класс сидения сразу на двух стульях.
Несмотря на свою подмоченную репутацию из-за неоднозначной позиции по поводу вторжения России в Украину, она решила записать свой очередной трек не только на украинском языке, но и на русском.
При этом во второй версии Лобода убрала из песни слово Киев, заменив его Ригой.
Такой шаг сразу же вызвал возмущение среди пользователей соцсетей, обвинивших ее в заигрывании с россиянами, которым название украинской столицы, по-видимому, слишком режет слух.
Так с легкой руки одного из пользователей Фейсбука появилось новое украинское слово для обозначения творчества Лободы.
Лобода пела на одной сцене с россиянами
Украинская певица Светлана Лобода выступила на частном мероприятии в Дубае для гражданки Казахстана, выйдя на одну сцену с россиянами
Об этом сообщил российский пропагандистский канал "Неопра, Блин".
Лобода, которая до марта 2022 года выступала в России и подыгрывала антиукраинской пропаганде, а затем решила реабилитироваться в Украине, в очередной раз попала в скандал. В этот раз ее заметили на частном мероприятии в Дубае.
Ведущим мероприятия был россиянин Александр Белов, в лайн-апе выступал иллюзионист из России и исполнитель Араш, который пел на русском языке.
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