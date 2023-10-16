Скандал в Дубае. Лобода спела на частном мероприятии вместе с российскими артистами

Лобода до марта 2022 выступала в России и подыгрывала антиукраинской пропаганде, а затем решила реабилитироваться в Украине.
Лобода снова попала в скандал
Украинская певица Светлана Лобода выступила на частном мероприятии в Дубае для гражданки Казахстана, выйдя на одну сцену с россиянами
Об этом сообщил российский пропагандистский канал "Неопра, Блин".
Лобода, которая до марта 2022 года выступала в России и подыгрывала антиукраинской пропаганде, а затем решила реабилитироваться в Украине, в очередной раз попала в скандал. В этот раз ее заметили на частном мероприятии в Дубае.
Ведущим мероприятия был россиянин Александр Белов, в лайн-апе выступал иллюзионист из России и исполнитель Араш, пел на русском языке.
Весь трек-лист Лободы был русскоязычным. В комментарии "Музвару" менеджмент певицы отметил, что заказчиками были не россияне.
Светлана Лобода и ее скандалы
Светлана Лобода после 2014 года продолжала выступать в России и рассказывать на российском телевидении об "украинских нацистах". Полномасштабную войну она встретила в Москве и вернулась в Украину.
Артистка сделала уже немало попыток реабилитироваться, но большинство из них было безрезультатным.
В мае киевское заведение "Osocor Residence" анонсировало концерт Лободы. Выступление анонсировали как благотворительное ради сбора средств для лор-отделения Охматдета, однако в больнице о ее концерте ничего не слышали.
Позже представители Osocor Residence заявили, что пригласили ее с концертом, ведь Светлана Лобода заняла четкую проукраинскую позицию. После возмущения украинцев в заведении заявили, что отменяют концерт Лободы, чтобы "сохранить внутреннее единство" украинцев.
25 июня Лобода устроила импровизированный концерт в Харькове. На выступление пришла и протестующая, держащая в руках плакат с надписью "Харьков без Лободы". Певица принялась унижать девушку, обвиняя, что ее акция проплачена. А после возмущения украинцев заявила, что уважает позицию Дарьи, которая с такой акцией "идет против течения".
Протестующая прокомментировала сообщение певицы. Она рассказала, что говорила Лобода без микрофона, заметив, что уважения к позиции в этих словах не было. Позже она извинилась перед девушкой, которая вышла на протест против нее.
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