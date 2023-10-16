Скандал у Дубаї. Лобода заспівала на приватному заході разом з російськими артистами

Лобода до березня 2022 року виступала в Росії та підігравала антиукраїнській пропаганді, а потім вирішила реабілітуватись в Україні.
Лобода знову потрапила у скандал
Українська співачка Світлана Лобода виступила на приватному заході у Дубаї для громадянки Казахстану, вийшовши на одну сцену з росіянами
Про це повідомив російський пропагандистський канал "Неопра, Блін".
Лобода, яка до березня 2022 року виступала в Росії та підігравала антиукраїнській пропаганді, а потім вирішила реабілітуватись в Україні, вчергове потрапила у скандал. Цього разу її помітили на приватному заході у Дубаї.
Ведучим заходу був росіянин Олександр Бєлов, у лайн-апі виступав ілюзіоніст з Росії та виконавець Араш, який співав російською мовою.
Весь трек-лист Лободи був російськомовним. У коментарі "Музвару" менеджмент співачки зазначив, що замовниками були не росіяни.
Світлана Лобода та її скандали
Світлана Лобода після 2014 року продовжувала виступати в Росії та розказувати на російському телебаченні про "українських нацистів". Повномасштабну війну вона зустріла у Москві та згодом повернулась до України.
Артистка зробила вже чимало спроб реабілітуватися, але більшість з них була безрезультатною.
У травні київський заклад "Osocor Residence" анонсував концерт Лободи. Виступ анонсували як благодійний заради збору коштів для лор-відділення Охматдиту, утім у лікарні про її концерт нічого не чули.
Згодом представники Osocor Residence заявили, що запросили її з концертом, адже Світлана Лобода зайняла чітку проукраїнську позицію. Після обурення українців у закладі заявили, що скасовують концерт Лободи, щоб "зберегти внутрішню єдність" українців.
25 червня Лобода влаштувала імпровізований концерт у Харкові. На виступ прийшла і протестувальниця, яка тримала в руках плакат з написом "Харків без Лободи". Співачка почала принижувати дівчину, звинувачуючи, що її акція проплачена. А після обурення українців заявила, що поважає позицію Дарини, яка з такою акцією "іде проти течії".
Протестувальниця прокоментувала допис співачки. Вона розповіла, що ще казала Лобода без мікрофона, зауваживши, що поваги до позиції в цих словах не було. Пізніше вона перепросила у дівчини, яка вийшла на протест проти неї.
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