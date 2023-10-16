Скандал у Дубаї. Лобода заспівала на приватному заході разом з російськими артистами

Лобода до березня 2022 року виступала в Росії та підігравала антиукраїнській пропаганді, а потім вирішила реабілітуватись в Україні.

Лобода знову потрапила у скандал

Українська співачка Світлана Лобода виступила на приватному заході у Дубаї для громадянки Казахстану, вийшовши на одну сцену з росіянами

Про це повідомив російський пропагандистський канал "Неопра, Блін".

Лобода, яка до березня 2022 року виступала в Росії та підігравала антиукраїнській пропаганді, а потім вирішила реабілітуватись в Україні, вчергове потрапила у скандал. Цього разу її помітили на приватному заході у Дубаї.

Ведучим заходу був росіянин Олександр Бєлов, у лайн-апі виступав ілюзіоніст з Росії та виконавець Араш, який співав російською мовою.

Весь трек-лист Лободи був російськомовним. У коментарі "Музвару" менеджмент співачки зазначив, що замовниками були не росіяни.

Кожне замовлення, що надходить до артиста, ретельно перевіряється менеджментом на відповідність його позиції, що була заявлена раніше. Замовницею концерту Світлани Лободи 15 жовтня, що пройшов у місті Дубай, була громадянка Казахстану, прихильниця Світлани. Склад кожної програми формується на основі улюблених пісень замовника. Артист виконує свої треки в оригіналі, незалежно від публічного чи приватного характеру заходу, ця позиція також залишається незмінною, – заявили представники Лободи. Поширити

Світлана Лобода та її скандали

Світлана Лобода після 2014 року продовжувала виступати в Росії та розказувати на російському телебаченні про "українських нацистів". Повномасштабну війну вона зустріла у Москві та згодом повернулась до України.

Артистка зробила вже чимало спроб реабілітуватися, але більшість з них була безрезультатною.

У травні київський заклад "Osocor Residence" анонсував концерт Лободи. Виступ анонсували як благодійний заради збору коштів для лор-відділення Охматдиту, утім у лікарні про її концерт нічого не чули.

Згодом представники Osocor Residence заявили, що запросили її з концертом, адже Світлана Лобода зайняла чітку проукраїнську позицію. Після обурення українців у закладі заявили, що скасовують концерт Лободи, щоб "зберегти внутрішню єдність" українців.

25 червня Лобода влаштувала імпровізований концерт у Харкові. На виступ прийшла і протестувальниця, яка тримала в руках плакат з написом "Харків без Лободи". Співачка почала принижувати дівчину, звинувачуючи, що її акція проплачена. А після обурення українців заявила, що поважає позицію Дарини, яка з такою акцією "іде проти течії".

Протестувальниця прокоментувала допис співачки. Вона розповіла, що ще казала Лобода без мікрофона, зауваживши, що поваги до позиції в цих словах не було. Пізніше вона перепросила у дівчини, яка вийшла на протест проти неї.