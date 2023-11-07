Омбудсман обратился в СБУ после скандального заявления Фарион о бойцах ВСУ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец официально подтвердил, что все-таки решил обратиться в Нацполицию и СБУ после резонансного высказывания бывшей депутатки Ирины Фарион о русскоязычных защитниках из бригад "Азов" и 3-й ОШБр.
Омбудсман отреагировал на скандальные упреки языковеда Фарион
Дмитрий Лубинец обращает внимание на то, что в сети активно распространяется видеоматериал, на котором транслируются негативные высказывания о бойцах ВСУ, которые говорят на языках нацменьшинств.
По словам Лубинца, он уже лично обратился в соответствующие органы государственной власти – Нацполицию, СБУ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания относительно проверки указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования".
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратил внимание на то, что нашу независимость защищают мужчины и женщины из разных групп общества, национальных сообществ, вероисповедания и убеждений, места жительства и т.д.
Он также напомнил, что нарушение равноправия граждан наказывается в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса Украины.
Что известно о резонансном заявлении Фарион
Одиозная языковед обвинила украинских воинов, в том числе бойцов "Азова" и 3-й ОШБр, в том, что они общаются на русском языке.
По словам Фарион, она "не может назвать" их украинцами.
После этого вспыхнул масштабный скандал, ведь украинцев возмутили такие высказывания.
Более того, впоследствии Фарион цинично начала утверждать, что "воевать за Украину – это не заслуга, а долг", а также назвала русскоязычных воинов "московратыми".
На ее заявления мгновенно отреагировал бывший командир полка "Азов", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.
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