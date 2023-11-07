Омбудсман обратился в СБУ после скандального заявления Фарион о бойцах ВСУ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец официально подтвердил, что все-таки решил обратиться в Нацполицию и СБУ после резонансного высказывания бывшей депутатки Ирины Фарион о русскоязычных защитниках из бригад "Азов" и 3-й ОШБр.

Омбудсман отреагировал на скандальные упреки языковеда Фарион

Дмитрий Лубинец обращает внимание на то, что в сети активно распространяется видеоматериал, на котором транслируются негативные высказывания о бойцах ВСУ, которые говорят на языках нацменьшинств.

…Нежелательное для лица и/или группы лиц поведение, целью или следствием которого является унижение их человеческого достоинства по определенным признакам или создание в отношении такого лица или группы лиц напряженной, враждебной, оскорбительной или пренебрежительной атмосферы – это притеснение, форма дискриминации, запрещенная действующим законодательством Украины, - подчеркнул омбудсман. Поделиться

По словам Лубинца, он уже лично обратился в соответствующие органы государственной власти – Нацполицию, СБУ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания относительно проверки указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратил внимание на то, что нашу независимость защищают мужчины и женщины из разных групп общества, национальных сообществ, вероисповедания и убеждений, места жительства и т.д.

Он также напомнил, что нарушение равноправия граждан наказывается в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса Украины.

Что известно о резонансном заявлении Фарион

Одиозная языковед обвинила украинских воинов, в том числе бойцов "Азова" и 3-й ОШБр, в том, что они общаются на русском языке.

По словам Фарион, она "не может назвать" их украинцами.

Я не могу назвать их украинцами. Если они не говорят на украинском языке – пусть себя назовут "русскими". Почему они так ошалели? Если они такие великие патриоты – покажите свой патриотизм, – заявила экс-нардеп. Поделиться

После этого вспыхнул масштабный скандал, ведь украинцев возмутили такие высказывания.

Более того, впоследствии Фарион цинично начала утверждать, что "воевать за Украину – это не заслуга, а долг", а также назвала русскоязычных воинов "московратыми".

На ее заявления мгновенно отреагировал бывший командир полка "Азов", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.