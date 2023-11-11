WP назвало ім'я куратора атаки на "Північний потік"

Як повідомляє американське видання The Washington Post, з посиланням на своїх інсайдерів, колишній український розвідник Роман Червінський координував атаку України на газопровід "Північний потік" у 2022 році. Однак, що важливо розуміти, він сам заперечує цю інформацію.

Хто може стояти за підривом російського газогону

Редакція WP стверджує, що поспілкувалася зі своїми анонімними джерелами в українській владі та дізналося, що саме Червінський був "координатором" операції з підриву "Північного потоку", керуючи логістикою та підтримкою команди з шести осіб.

Окрім того, наголошується, що ця команда нібито орендувала вітрильник під чужими іменами і використовувала глибоководне водолазне обладнання для встановлення вибухових зарядів на газогонах.

Червінський діяв не сам і не планував операцію, а отримував накази від вищих українських посадовців, які у підсумку підпорядковувалися головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. Поширити

Однак сам колишній український розвідник усю цю інформацію заперечує.

Усі спекуляції щодо моєї причетності до атаки на "Північний потік" поширюються російською пропагандою без жодних підстав, – заявив Роман Червінський. Поширити

Що цікаво, українська влада поки не коментую цю інформацію.

Що важливо знати про Романа Червінського

Ні для кого не секрет, що у 2020 році колишній український розвідник керував складним планом заманювання російських “вагнерівців” до Білорусі з метою їх захоплення та доставлення в Україну для пред'явлення звинувачень.

Ба більше, Червінський не приховує від журналістів, планував і здійснював операції з метою ліквідації ватажків проросійських сепаратистів в Україні, а також "викрадення свідка", який міг би підтвердити, що Росія збила рейс "Малайзійських авіаліній" над Донбасом у 2014 році.