Как сообщает американское издание The Washington Post, со ссылкой на своих инсайдеров, бывший украинский разведчик Роман Червинский координировал атаку Украины на газопровод "Северный поток" в 2022 году. Однако, что важно понимать, он сам отрицает эту информацию.
Кто может стоять за подрывом российского газопровода
Редакция WP утверждает, что пообщалась со своими анонимными источниками в украинских властях и узнала, что именно Червинский был "координатором" операции по подрыву "Северного потока", руководя логистикой и поддержкой команды из шести человек.
Кроме того, сообщается, что эта команда якобы арендовала парусник под чужими именами и использовала глубоководное водолазное оборудование для установки взрывных зарядов на газопроводах.
Однако сам бывший украинский разведчик всю эту информацию отрицает.
Что интересно, украинские власти пока не комментирую эту информацию.
Что важно знать о Романе Червинском
Ни для кого не секрет, что в 2020 году бывший украинский разведчик руководил сложным планом заманивания российских "вагнеровцев" в Беларусь с целью их захвата и доставки в Украину для предъявления обвинений.
Более того, Червинский не скрывает от журналистов, что планировал и осуществлял операции с целью ликвидации главарей пророссийских сепаратистов в Украине, а также "похищение свидетеля", который мог бы подтвердить, что Россия сбила рейс "Малайзийских авиалиний" над Донбассом в 2014 году.
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