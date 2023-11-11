Как сообщает американское издание The Washington Post, со ссылкой на своих инсайдеров, бывший украинский разведчик Роман Червинский координировал атаку Украины на газопровод "Северный поток" в 2022 году. Однако, что важно понимать, он сам отрицает эту информацию.

Кто может стоять за подрывом российского газопровода

Редакция WP утверждает, что пообщалась со своими анонимными источниками в украинских властях и узнала, что именно Червинский был "координатором" операции по подрыву "Северного потока", руководя логистикой и поддержкой команды из шести человек.

Кроме того, сообщается, что эта команда якобы арендовала парусник под чужими именами и использовала глубоководное водолазное оборудование для установки взрывных зарядов на газопроводах.

Червинский действовал не сам и не планировал операцию, а получал приказы от высших украинских чиновников, которые в итоге подчинялись главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Поделиться

Однако сам бывший украинский разведчик всю эту информацию отрицает.

Все спекуляции касательно моей причастности к атаке на "Северный поток" распространяются российской пропагандой без оснований, – заявил Роман Червинский. Поделиться

Что интересно, украинские власти пока не комментирую эту информацию.

Что важно знать о Романе Червинском

Ни для кого не секрет, что в 2020 году бывший украинский разведчик руководил сложным планом заманивания российских "вагнеровцев" в Беларусь с целью их захвата и доставки в Украину для предъявления обвинений.

Более того, Червинский не скрывает от журналистов, что планировал и осуществлял операции с целью ликвидации главарей пророссийских сепаратистов в Украине, а также "похищение свидетеля", который мог бы подтвердить, что Россия сбила рейс "Малайзийских авиалиний" над Донбассом в 2014 году.