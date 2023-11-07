Ордынские хроники Путина. Подборка свежих фейков роспропаганды

В Москве пропагандисты продолжают продуцировать невероятные фейки. Развенчиваем российские выдумки о помощи Золотой Орды в противостоянии России с западным миром; о том, как КНДР и РФ учат Израиль правам человека; об украинском оружии у ХАМАС и чудесной находке Патриарха Кирилла на антресолях.

Русские князья поклонялись Орде для противостояния Западу

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности собрал фейки и нарративы российской пропаганды за 3-5 ноября 2023 года.

Одним из самых ярких является продолжение поисков собственного пути России Владимиром Путиным.

Московские псевдоисторические "гипотезы" закончились объяснениями Путина, что русские князья поклонялись ордынским ханам, чтобы противостоять Западу. И во многом то же происходит сейчас в России.

Диктатор привел пример Александра Невского:

Он ездил в Орду, поклонялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада. Почему? Потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но не касались главного – нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. За этот выбор Невского и почитают как святого. Поделиться

В самом деле, это сразу же породило замечательную карикатуру, объясняющую весь тот хлам, который сейчас находится в голове Путина.

spravdi.gov.ua

Кроме того, это дает понять, почему Путин регулярно добивается благосклонности Си Цзиньпина.

Но, как считают эксперты, это прежде всего сигнал об очередной радикальной перезагрузке российской государственной идеологии. Ведь главным историческим нарративом всегда считалось, что именно Русь спасла Запад от нашествия Орды.

Теперь новый «курс партии и правительства» заключается в том, что Запад коварнее татаро-монголов, а ордынские ханы в новом, путинском, курсе политической истории России предстают едва ли не единственными ее стратегическими партнерами.

Следовательно, придворный историк Мединский снова имеет непочатый конец работы. Переписывать историю России теперь придется уже с самого начала. Но ему не привыкать.

Кого действительно жалко в этой очередной «переделкинской» истории – детей, которым томиться под путинским игом и пролеживать на патриарших антресолях сознания придется еще очень долго.

Патриарх Кирилл и чудесная находка на антресолях

Еще одним ярким примером фейков роспропаганды является роль Российской православной церкви в депортации украинцев.

4 ноября СБУ сообщила о подозрении гражданину РФ Владимиру Гундяеву, который под именем Кирилл работает патриархом РПЦ. Гундяева обвиняют по статьям о посягательствах на территориальную целостность Украины и оправдывании вооруженной агрессии РФ. По данным следствия, он использовал подконтрольные ему религиозные общины РПЦ, а также представителей УПЦ (МП) в Украине для распространения пропаганды. Уже собрана доказательная база.

Сам же российский патриарх в день так называемого народного единства 4 ноября (накануне которого дагестанские дети заявили, что готовы «резать еврейцев») вдруг «нашел» на антресолях своей резиденции в Переделкино утраченный оригинал иконы Казанской Божьей матери.

В самом деле, антиисторичностью своей «находки» патриарх настолько всех рассмешил, что была вынуждена оправдываться даже его пресс-служба, мол, «СМИ не так поняли».

Пожалуй, все "не так поняли" и слова патриарха во время проповеди 4 ноября. Потому что на сайте РПЦ вырезали фрагмент, где Гундяев упоминает о «враге в Кремле». Хотя эти слова касались не того, о ком все подумали, а поляков во время Смуты в 17 веке:

Враг был изгнан из Кремля, а затем из Москвы, а затем и из России, и страна обрела свою свободу. Поделиться

Но с «врагами в Кремле» и другими аллюзиями пусть разбираются в Москве. А что касается Украины, то кроме перечисленных Гундяеву статей Уголовного кодекса, отдельного упоминания заслуживает участие РПЦ в депортации украинцев.

Ученый, историк-международник, религиовед Владислав Гаврилов указывает, что самыми известными местами содержания депортированных украинцев монастыри и благотворительные заведения епархий, расположенные в приграничных областях.

В сообщении от 26 февраля 2022 года на официальном сайте Московского Патриархата говорится о размещении 30 депортированных украинцев на территории Иверского женского монастыря Ростовской епархии, 23 – в Новочеркасске (21 из них – воспитанники детского дома из Донецкой области), 40 человек в церковном заведении. Донской митрополии. В отчете о «помощи беженцам» от 20 апреля 2022 года также говорится о приютах в станице Маницкой Каменск-Шахтинского района, церковных пунктах размещения беженцев в Успенском монастыре Тверской епархии, епархиальном центре матери и ребенка в Белгороде, Ковалевский детский дом.

За 9 месяцев полномасштабного вторжения география епархий, которые помогают депортированным украинцам, значительно расширилась. Если в первых отчетах от марта 2022 года официальный сайт Отдела по вопросам благотворительности и социального служения РПЦ упоминал около 30-40 епархий, то уже 19 апреля 2022 их количество возросло до 52. А в официальном отчете от 17 ноября 2022 озвучено 58 церковных учреждений , где содержатся принудительно перемещенные украинцы.

За рыбу деньги: поиски украинского оружия у ХАМАС

Россия регулярно педалирует тему якобы коррупционных продаж оружия, которую Украине предоставили западные партнеры. С недавних пор популярным направлением такого «экспорта» стал Ближний Восток. По этой теме проводятся «расследования», по результатам которых, например, пропагандист Гагин утверждает, что оружие попадает в «различные заинтересованные организации».

В самом деле, зачем Украине (которая сама нуждается в современном западном оружии), продавать ее «налево», пропаганда не объясняет. Просто продолжает упорно штамповать подобные сюжеты.

На прошлой неделе стало известно, что ХАМАС допустил съемочную группу RT в тоннеле под Сектором Газы (едва ли не единственную из мировых СМИ), так еще и не скрывал лицензионные автоматы Калашникова и современные российские противотанковые ракеты «Корнет» в своем распоряжении.

Конечно, в сюжете нет ни намека, ни упоминаний об «оружии из Украины» типа NLAW, Javelin или других западных образцов. Тех, о наличии которых Гагин так упорно убеждал кажущуюся аудиторию «РИА Новости», сумел убедить также израильский «11-й канал».

Со своей стороны американский посол в Украине Бриджит Бринк в комментарии Fox News заявила:

Посольство США осуществляет усиленный надзор с помощью Украины – занимается треть персонала представительства, а также представители Офиса генерального инспектора из трех различных ведомств. Могу сказать, что ни одна единица техники не была использована не по назначению. Так же как ни одна единица гуманитарной помощи или любой другой прямой бюджетной поддержки или других видов помощи. Поделиться

Как уже не раз случалось, Москва в продуцировании фейковых обвинений против Киева в итоге вышла сама на себя. Ведь российская пропаганда черпает вдохновение для своих разоблачений, стоя перед зеркалом.

РФ и КНДР как борцы за права человека

Другая актуальная тема пропаганды – «нарушение Израилем прав человека во время спецоперации в Секторе Газа». Продвигается он всеми возможными средствами. В том числе с применением таких экзотических защитников прав человека как Ким Чен Ын.

В самом деле, здесь не выдержал уже сам Израиль.

Россия использует атаку ХАМАС на Израиль наиболее извращенным способом, чтобы отвлечь внимание мира от войны в Украине, – заявил постоянный представитель страны при ООН Гилад Эрдан. Поделиться

Смешно слышать именно от представителя России мораль в адрес Израиля по поводу прав человека и международного права. Представитель страны, исключенной из Совета ООН по правам человека, рассуждает о морали. Россия – последняя, кто будет нас поучать. Всем понятно, как Москва отреагировала бы, если бы тысячи ее граждан были убиты или похищены террористами, – сказал Эрдан. Поделиться

Так израильский дипломат ответил на слова постпреда РФ при ООН Небензе, ранее отказавшему Израилю в праве на самооборону:

У Израиля, как у государства-оккупанта, права на самооборону нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году. Поделиться

Даже здесь Небензя соврал. И не потому, что не признает Россию государством-оккупантом, а потому, что в документе, на который он ссылается, речь не идет об отсутствии у Израиля права на самооборону. Только отмечается, что это право не позволяет строить раздельный барьер на территории, которую ООН сочтет оккупированной.