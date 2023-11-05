Запад готовит неприятный сюрприз для Путина и российских элит — политолог

По мнению политолога Тараса Загороднего, западные лидеры могут организовать для диктатора Путина и его команды крайне проблемные президентские выборы в 2024 году.
Путин может проиграть выборы
Недавно стало известно, что правительство РФ начало тестировать систему электронного голосования в преддверии президентских выборов, которые пройдут в 2024 году.
Эксперт обращает внимание на то, что раньше Путину и без подобных нововведений удавалось провернуть все так, чтобы снова и снова оставаться президентом.
Однако сегодня даже глава Кремля осознал, что он оказался в крайне рискованной ситуации.
Одним из ключевых факторов остается возраст диктатора, поскольку россияне уже начали рассматривать возможного преемника.
Более того, глава Кремля не может ничего предложить элитам, кроме хаоса, бесперспективного будущего и отсутствия сотрудничества с Западом.
Запад также подливает масло в огонь
Кремль четко осознает, что все поражения и ошибочные решения диктатора подрывают доверие россиян к нему.
Также в этот процесс вмешиваются и западные лидеры.
Тарас Загородний прогнозирует, что следующие выборы в России могут пройти совсем не по плану.
К слову, слухи о смерти Путина также уменьшают шансы диктатора на победу, ведь многие россияне уже поверили в то, что его нет в живых.
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