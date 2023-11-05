Запад готовит неприятный сюрприз для Путина и российских элит — политолог
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Политика
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Запад готовит неприятный сюрприз для Путина и российских элит — политолог

Путин
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Источник:  24 канал

По мнению политолога Тараса Загороднего, западные лидеры могут организовать для диктатора Путина и его команды крайне проблемные президентские выборы в 2024 году.

Путин может проиграть выборы

Недавно стало известно, что правительство РФ начало тестировать систему электронного голосования в преддверии президентских выборов, которые пройдут в 2024 году.

Эксперт обращает внимание на то, что раньше Путину и без подобных нововведений удавалось провернуть все так, чтобы снова и снова оставаться президентом.

Однако сегодня даже глава Кремля осознал, что он оказался в крайне рискованной ситуации.

Путину нужны легитимные выборы, потому что даже для авторитарного руководства важна "искренняя" легитимность власти. Российское руководство хочет исключить разные проблемы, которые могут возникнуть, – объясняет Тарас Загородний.

Одним из ключевых факторов остается возраст диктатора, поскольку россияне уже начали рассматривать возможного преемника.

Более того, глава Кремля не может ничего предложить элитам, кроме хаоса, бесперспективного будущего и отсутствия сотрудничества с Западом.

Все же рейд Пригожина не прошел даром, элиты помнят, как Путин убегал из Москвы, а это для них недопустимое поведение. Путин продемонстрировал слабость, – отмечает политолог.

Запад также подливает масло в огонь

Кремль четко осознает, что все поражения и ошибочные решения диктатора подрывают доверие россиян к нему.

Также в этот процесс вмешиваются и западные лидеры.

Запад активно играет против Путина. В частности, в ПАСЕ Путина объявили диктатором, но если пойдет на перевыборы. Самолеты Украине должны предоставить весной. Западк создает точку напряжения для российских элит, – объяснил политолог.

Тарас Загородний прогнозирует, что следующие выборы в России могут пройти совсем не по плану.

К слову, слухи о смерти Путина также уменьшают шансы диктатора на победу, ведь многие россияне уже поверили в то, что его нет в живых.

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