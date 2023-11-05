Запад готовит неприятный сюрприз для Путина и российских элит — политолог

По мнению политолога Тараса Загороднего, западные лидеры могут организовать для диктатора Путина и его команды крайне проблемные президентские выборы в 2024 году.

Путин может проиграть выборы

Недавно стало известно, что правительство РФ начало тестировать систему электронного голосования в преддверии президентских выборов, которые пройдут в 2024 году.

Эксперт обращает внимание на то, что раньше Путину и без подобных нововведений удавалось провернуть все так, чтобы снова и снова оставаться президентом.

Однако сегодня даже глава Кремля осознал, что он оказался в крайне рискованной ситуации.

Путину нужны легитимные выборы, потому что даже для авторитарного руководства важна "искренняя" легитимность власти. Российское руководство хочет исключить разные проблемы, которые могут возникнуть, – объясняет Тарас Загородний. Поделиться

Одним из ключевых факторов остается возраст диктатора, поскольку россияне уже начали рассматривать возможного преемника.

Более того, глава Кремля не может ничего предложить элитам, кроме хаоса, бесперспективного будущего и отсутствия сотрудничества с Западом.

Все же рейд Пригожина не прошел даром, элиты помнят, как Путин убегал из Москвы, а это для них недопустимое поведение. Путин продемонстрировал слабость, – отмечает политолог. Поделиться

Запад также подливает масло в огонь

Кремль четко осознает, что все поражения и ошибочные решения диктатора подрывают доверие россиян к нему.

Также в этот процесс вмешиваются и западные лидеры.

Запад активно играет против Путина. В частности, в ПАСЕ Путина объявили диктатором, но если пойдет на перевыборы. Самолеты Украине должны предоставить весной. Западк создает точку напряжения для российских элит, – объяснил политолог. Поделиться

Тарас Загородний прогнозирует, что следующие выборы в России могут пройти совсем не по плану.

К слову, слухи о смерти Путина также уменьшают шансы диктатора на победу, ведь многие россияне уже поверили в то, что его нет в живых.