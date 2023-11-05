Захід готує неприємний сюрприз для Путіна та російських еліт — політолог

На переконання політолога Тараса Загороднього, західні лідери можуть організувати для диктатора Путіна та його команди вкрай проблемні президентські вибори у 2024 році.

Путін може програти вибори

Нещодавно стало відомо, що уряд РФ почав тестувати систему електронного голосування напередодні президентських виборів, які відбудуться у 2024 році.

Експерт звертає увагу на те, що раніше Путіну і без подібних нововведень вдавалось провернути все так, щоб знову і знову залишатися президентом.

Однак сьогодні навіть очільник Кремля усвідомив, що він опинився у вкрай ризикованій ситуації.

Путіну потрібні легітимні вибори, бо навіть для авторитарного керівництва важлива "щира" легітимність влади. Російське керівництво хоче виключити різні проблеми, які можуть виникнути, – пояснює Тарас Загородній. Поширити

Одним з ключових факторів залишається вік диктатора, оскільки росіяни почали розглядати можливого наступника.

Ба більше, очільник Кремля не може нічого запропонувати елітам, окрім хаосу, безперспективного майбутнього та відсутності співпраці із Заходом.

Все ж рейд Пригожина не минув дарма, еліти пам'ятають, як Путін тікав з Москви, а це для них неприпустима поведінка. Путін продемонстрував слабкість, – зазначає політолог. Поширити

Захід також підливає масло у вогонь

Кремль чітко усвідомлює, що усі поразки та хибні рішення диктатора підривають довіру росіян до нього.

Також до цього процесу долучаються й західні лідери.

Захід активно грає проти Путіна. Зокрема, у ПАРЄ Путіна оголосили диктатором, але у випадку, якщо піде на перевибори. Літаки Україні мають надати також навесні. Захід створює точку напруження для російських еліт, – пояснив політолог. Поширити

Тарас Загородній прогнозує, що наступні вибори у Росії можуть пройти зовсім не за планом.

До слова, чутки про смерть Путіна також зменшують шанси диктатора на перемогу, адже багато росіян уже повірили в те, що його немає в живих.