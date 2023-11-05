Захід готує неприємний сюрприз для Путіна та російських еліт — політолог
Категорія
Політика
Дата публікації

Захід готує неприємний сюрприз для Путіна та російських еліт — політолог

Путін
Джерело:  24 канал

На переконання політолога Тараса Загороднього, західні лідери можуть організувати для диктатора Путіна та його команди вкрай проблемні президентські вибори у 2024 році.

Путін може програти вибори

Нещодавно стало відомо, що уряд РФ почав тестувати систему електронного голосування напередодні президентських виборів, які відбудуться у 2024 році.

Експерт звертає увагу на те, що раніше Путіну і без подібних нововведень вдавалось провернути все так, щоб знову і знову залишатися президентом.

Однак сьогодні навіть очільник Кремля усвідомив, що він опинився у вкрай ризикованій ситуації.

Путіну потрібні легітимні вибори, бо навіть для авторитарного керівництва важлива "щира" легітимність влади. Російське керівництво хоче виключити різні проблеми, які можуть виникнути, – пояснює Тарас Загородній.

Одним з ключових факторів залишається вік диктатора, оскільки росіяни почали розглядати можливого наступника.

Ба більше, очільник Кремля не може нічого запропонувати елітам, окрім хаосу, безперспективного майбутнього та відсутності співпраці із Заходом.

Все ж рейд Пригожина не минув дарма, еліти пам'ятають, як Путін тікав з Москви, а це для них неприпустима поведінка. Путін продемонстрував слабкість, – зазначає політолог.

Захід також підливає масло у вогонь

Кремль чітко усвідомлює, що усі поразки та хибні рішення диктатора підривають довіру росіян до нього.

Також до цього процесу долучаються й західні лідери.

Захід активно грає проти Путіна. Зокрема, у ПАРЄ Путіна оголосили диктатором, але у випадку, якщо піде на перевибори. Літаки Україні мають надати також навесні. Захід створює точку напруження для російських еліт, – пояснив політолог.

Тарас Загородній прогнозує, що наступні вибори у Росії можуть пройти зовсім не за планом.

До слова, чутки про смерть Путіна також зменшують шанси диктатора на перемогу, адже багато росіян уже повірили в те, що його немає в живих.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Розвідка Британії розкрила сенс заяви Путіна про МіГ над Чорним морем
Міноборони Британії
Володимир Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чому Путіна вже ніхто й ніщо не врятує — полковник Кемп
Володимир Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР розкрили ключову ціль поширення фейків про смерть Путіна
Володимир Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм