Захід готує неприємний сюрприз для Путіна та російських еліт — політолог

На переконання політолога Тараса Загороднього, західні лідери можуть організувати для диктатора Путіна та його команди вкрай проблемні президентські вибори у 2024 році.
Путін може програти вибори
Нещодавно стало відомо, що уряд РФ почав тестувати систему електронного голосування напередодні президентських виборів, які відбудуться у 2024 році.
Експерт звертає увагу на те, що раніше Путіну і без подібних нововведень вдавалось провернути все так, щоб знову і знову залишатися президентом.
Однак сьогодні навіть очільник Кремля усвідомив, що він опинився у вкрай ризикованій ситуації.
Одним з ключових факторів залишається вік диктатора, оскільки росіяни почали розглядати можливого наступника.
Ба більше, очільник Кремля не може нічого запропонувати елітам, окрім хаосу, безперспективного майбутнього та відсутності співпраці із Заходом.
Захід також підливає масло у вогонь
Кремль чітко усвідомлює, що усі поразки та хибні рішення диктатора підривають довіру росіян до нього.
Також до цього процесу долучаються й західні лідери.
Тарас Загородній прогнозує, що наступні вибори у Росії можуть пройти зовсім не за планом.
До слова, чутки про смерть Путіна також зменшують шанси диктатора на перемогу, адже багато росіян уже повірили в те, що його немає в живих.
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