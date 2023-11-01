У ГУР розкрили ключову ціль поширення фейків про смерть Путіна

За словами офіційного представника ГУР МО Андрія Юсова, нещодавні фейки про смерть диктатора Путіна були спрямовані винятково на внутрішню російську аудиторію.

Яка головна мета фейків про смерть Путіна

Українська розвідка переконана в тому, що автори цієї дезінформації мали на меті перевірити реакцію простих росіян, еліт та пропаганди.

Що також важливо розуміти, подібні фейки є інструментом впливу на самого очільника Кремля і частиною певного сценарію.

Це солодка для українських слухачів музика, і мали би бути добрі новини... Але це лише повідомлення російських анонімних Telegram-каналів. Це внутрішня історія, яка розрахована на внутрішню російську аудиторію. Звісно, персонально Путіну вона мало чим допомагає, тому що в Росії є багато прихильників конспірологічних теорій, - пояснює Андрій Юсов. Поширити

Представник ГУР також звертає увагу на те, що внутрішні протистояння у країні-агресорці набирають оберти.

За його словами, вони проявляються у різних формах, зокрема у подібних внутрішніх інформаційних кампаніях.

Базова (мета вкиду - ред.) – як подивитись на реакцію суспільства в цифрах, в динаміці (чи повірили, як відреагували, на що готові), так і подивитись на реакцію персоналій, еліт, медіа (навіть пропагандистських ЗМІ), - додає Юсов. Поширити

Як це впливає на Путіна та Кремль

На переконання представника ГУР, у такий спосіб імперія, яка будується на роботі спецслужб, намагається зрозуміти, що робити далі та як керувати державою.

Це також інструмент впливу на самого Путіна чи схожу на нього людину. Він змушений реагувати, і Пєсков (прессекретар Путіна - ред.) змушений реагувати і доводити, що це не так. Тобто його ведуть певним коридором. Очевидно, що це не крапка, а певний сценарій, - пояснив Юсов Поширити

У ГУР звертають увагу на те, що подібні історії "корисними об'єктом для спостереження" для України.