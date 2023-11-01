У ГУР розкрили ключову ціль поширення фейків про смерть Путіна

За словами офіційного представника ГУР МО Андрія Юсова, нещодавні фейки про смерть диктатора Путіна були спрямовані винятково на внутрішню російську аудиторію.
Яка головна мета фейків про смерть Путіна
Українська розвідка переконана в тому, що автори цієї дезінформації мали на меті перевірити реакцію простих росіян, еліт та пропаганди.
Що також важливо розуміти, подібні фейки є інструментом впливу на самого очільника Кремля і частиною певного сценарію.
Представник ГУР також звертає увагу на те, що внутрішні протистояння у країні-агресорці набирають оберти.
За його словами, вони проявляються у різних формах, зокрема у подібних внутрішніх інформаційних кампаніях.
Як це впливає на Путіна та Кремль
На переконання представника ГУР, у такий спосіб імперія, яка будується на роботі спецслужб, намагається зрозуміти, що робити далі та як керувати державою.
У ГУР звертають увагу на те, що подібні історії "корисними об'єктом для спостереження" для України.
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