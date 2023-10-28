Користувачі соцмереж люто висміяли гігантський стіл Путіна

Новий величезний стіл кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна дуже насмішив соцмережі і став гідним свого попередника, величезного овального стола.

Чим соцмережі так насмішив гігантський стіл Путіна

Відтепер в кремлівського диктатора гігантський прямокутний стіл, який значно віддаляє його від співрозмовників.

За інформацією журналістів видання, минулого тижня Путін проводив зустріч із 12 релігійними лідерами країни.

Зустріч проходила у в залі Кремля і диктатор посадив лідерів за свій новий стіл.

Соцмережі висміяли новий стіл Путіна

І тільки він займав місце посередині на протилежному боці, на значній відстані від усіх учасників дискусії.

Путін зберігав величезну відстань між собою та гостями, в тому числі главою російської православної церкви.

Автори матеріалу зазначають, що відстань між диктатором та його оточенням переважно становить 6 метрів.

Соцмережі висміяли новий стіл Путіна

Старий стіл, який також викликав багато насмішок, забезпечував велику безпечну дистанцію.

Тоді користувачі платформи Х бурхливо розмірковували про зв'язок з пандемією корони та страхом Путіна заразитися цим вірусом.

Однак нинішня модель стола, як зазначають журналісти, що Путін віддає перевагу збереженню дистанції між собою та співрозмовниками.

Як йдеться в матеріалі, стіл настільки величезний, що всім учасникам потрібен мікрофон.

Соцмережі висміяли новий стіл Путіна

Глузування в соціальних мережах не змусили себе довго чекати: одні влаштували басейн посередині столу, інші встановили в нього гумову качку. Один користувач Reddit прокоментував, що стіл робить чудову бігову доріжку для суші ("фантастична можливість суші-поїзда"), тоді як інші назвали його "прямокутником довіри".

Що відомо про кумедні столи Путіна

У квітні 2022 року дизайнер 6-метрового столу Путіна розповів про своє "творіння", що насмішило світ. Він спростував чутки про те, що стіл спеціально придбали під час пандемії.

Стіл створив італійський підприємець Ренато Полонья. Дизайнер розповів, що стіл 6 метрів в довжину і 2,60 в ширину. Він виконаний з натурального дерева. Верхня частина покрита білим лаком з профілями з сусального золота та прикрасами ручної роботи.

У той момент з'явилися чутки про те, що Путін боїться захворіти на коронавірус, тому під час переговорів сідає за 6-метровий стіл, тобто дистанціюється від співрозмовника.