Пользователи соцсетей яростно высмеяли гигантский стол Путина

Новый огромный стол кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина очень насмешил соцсети и стал достойным своего предшественника, огромного овального стола.

Чем соцсети так насмешил гигантский стол Путина

Теперь у кремлевского диктатора гигантский прямоугольный стол, который значительно отдаляет его от собеседников.

По информации журналистов, на прошлой неделе Путин проводил встречу с 12 религиозными лидерами страны.

Встреча проходила в зале Кремля и диктатор посадил лидеров на свой новый стол.

Соцсети высмеяли новый стол Путина

И только он занимал место посредине на противоположной стороне, на значительном расстоянии от всех участников дискуссии.

Путин сохранял огромное расстояние между собой и гостями, включая главу русской православной церкви.

Авторы материала отмечают, что расстояние между диктатором и его окружением в основном составляет 6 метров.

Соцсети высмеяли новый стол Путина

Старый стол, также вызывавший много насмешек, обеспечивал большую безопасную дистанцию.

Тогда пользователи платформы Х бурно размышляли о связи с пандемией короны и страхом Путина заразиться этим вирусом.

Однако нынешняя модель стола, как отмечают журналисты, Путин предпочитает сохранить дистанцию между собой и собеседниками.

Как говорится в материале, стол настолько огромен, что всем участникам нужен микрофон.

Соцсети высмеяли новый стол Путина

Насмешки в социальных сетях не заставили себя долго ждать: одни устроили бассейн посреди стола, другие установили у него резиновую утку. Один пользователь Reddit прокомментировал, что стол делает отличную беговую дорожку для суши ("фантастическая возможность суши-поезда"), тогда как другие назвали его "прямоугольником доверия".

Что известно о забавных столах Путина

В апреле 2022 года дизайнер 6-метрового стола Путина рассказал о своем "творении", что насмешило мир. Он опроверг слухи о том, что стол специально приобрели во время пандемии.

Стол создал итальянский предприниматель Ренато Полонья. Дизайнер рассказал, что стол 6 метров в длину и 2,60 в ширину. Он выполнен из натурального дерева. Верхняя часть покрыта белым лаком с профилями из сусального золота и ручной работы.

В тот момент появились слухи о том, что Путин боится заболеть коронавирусом, поэтому во время переговоров садится за 6-метровый стол, то есть дистанцируется от собеседника.