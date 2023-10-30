Путін скликає екстрене та велике засідання влади РФ — що відбувається
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Путін скликає екстрене та велике засідання влади РФ — що відбувається

Володимир Путін
Джерело:  online.ua

30 жовтня офіційно стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін на тлі погромів з пошуком євреїв в аеропорту Махачкали скликає масштабну нараду, учасниками якої стануть силовики, прем′єр та парламентарі.

Як Путін відреагував на погроми в Дагестані

Про те, що президент РФ скликає термінове засідання 30 жовтня, заявив незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, воно відбудеться уже ввечері.

Путін планує сьогодні орієнтовно о 19.00 провести велику представницьку нараду і обговорити на ній спроби Заходу використовувати події на Близькому Сході для розколу російського суспільства. Відбудеться детальна розмова, - уточнив представник російського диктатора.

За його словами, нарада повинна пройти в очному режимі.

Окрім того, зазначається, що запланований виступ російського диктатора, а далі, як очікується, нарада пройде в закритому режимі.

Прессекретар Путіна відмовився коментувати можливі каральні заходи, які може влада РФ застосувати щодо учасників заворушень у Махачкалі.

Він закликав пропагандистів та росіян дочекатися результатів влади РФ.

Що відомо про погроми в Дагестані

29 жовтня у Махачкалі учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак з Тель-Авіва, шукаючи євреїв.

Після цього інциденту аеропорт вирішили тимчасово закрити.

Місцеві ЗМІ заявили про щонайменше 20 постраждалих.

Глава Дагестану Сергій Меліков уже почав цинічно брехати, що вчорашні (антисемітські, — ред.) заворушення в аеропорту Махачкали координувалися через телеграм-канал, адміни якого — це «зрадники та бандерівці з території України».

На переконання керівництва НАТО, вчорашні заворушення в дагестанському аеропорту Махачкала не вигідні диктатору Володимиру Путіну, хоча вони є результатом розпалювання ненависті російською пропагандою.

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