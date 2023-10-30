Путін скликає екстрене та велике засідання влади РФ — що відбувається

30 жовтня офіційно стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін на тлі погромів з пошуком євреїв в аеропорту Махачкали скликає масштабну нараду, учасниками якої стануть силовики, прем′єр та парламентарі.
Як Путін відреагував на погроми в Дагестані
Про те, що президент РФ скликає термінове засідання 30 жовтня, заявив незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков.
За його словами, воно відбудеться уже ввечері.
За його словами, нарада повинна пройти в очному режимі.
Окрім того, зазначається, що запланований виступ російського диктатора, а далі, як очікується, нарада пройде в закритому режимі.
Прессекретар Путіна відмовився коментувати можливі каральні заходи, які може влада РФ застосувати щодо учасників заворушень у Махачкалі.
Він закликав пропагандистів та росіян дочекатися результатів влади РФ.
Що відомо про погроми в Дагестані
29 жовтня у Махачкалі учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак з Тель-Авіва, шукаючи євреїв.
Після цього інциденту аеропорт вирішили тимчасово закрити.
Місцеві ЗМІ заявили про щонайменше 20 постраждалих.
На переконання керівництва НАТО, вчорашні заворушення в дагестанському аеропорту Махачкала не вигідні диктатору Володимиру Путіну, хоча вони є результатом розпалювання ненависті російською пропагандою.
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