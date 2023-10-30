Кому Путін передав контроль над окупованами землями Луганщини — дані ЦНС

Російська влада виділила агломерацію Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне під повний контроль свого суб’єкта — Республіки Татарстан.

Татарстан отримав контроль над окупованими територіями Луганської області

Як вдалося дізнатися Центру національного спротиву, нещодавно делегація з Татарстану на чолі з її прем’єром Олексієм Єсошиним здійснила незаконний візит на окуповану Луганщину.

У центрі їхньої уваги опинилося місто Лисичанськ.

Окупанти почали стверджувати, що хочуть реалізувати проєкти, які повинні продемонструвати процес "відновлення інфраструктури" та будівництво.

Для робітників, що прибувають з цього регіону, місцеві окупаційні адміністрації виділяють житло, яке вони визнали "безгосподарним". Разом з тим Татарстан курує програму за якою має перевиховати місцеву молодь. Поширити

Росіяни продовжують викрадати українських дітей

Команда ЦНС звертає увагу на те, що протягом поточного місяця приблизно 200 неповнолітніх українців були викрадені окупантами та вивезені до казанського табору "Заречье".

Там разом із заходами націленими на зміну їх національної самоідентифікації також проводилися фіджитал-змагання (поєднання віртуальних ігрових середовищ та реальних фізичних ігор). Не виключено, що надалі дітей агітуватимуть у підрозділи управління дронами на полі бою. Поширити

Окрім того, наголошується, що саме Татарстан буде спонсорувати відкриття центрів тестування за програмою "готов к труду и обороне (ГТО)".

За словами окупантів, це сучасна російська форма спортивно-парамілітарного виховання молоді з обов’язковою пропагандистською складовою та агітацією до участі в таких парамілітарних організаціях як Юнармия чи молодіжний актив путінської партії "Єдіная Росія".

Як уже згадувалося раніше, контроль над тимчасово окупованим Донецьком російський диктатор Володимир Путін передав угрупованню очільника Чечні Рамзана Кадирова.