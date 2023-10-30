Татарстан получил контроль над оккупированными территориями Луганской области

Как удалось узнать Центру национального сопротивления, недавно делегация из Татарстана во главе с ее премьером Алексеем Есошиным совершила незаконный визит на оккупированную Луганщину.

В центре их внимания оказался город Лисичанск.

Оккупанты начали утверждать, что хотят реализовать проекты, которые должны продемонстрировать процесс "восстановления инфраструктуры" и строительство.

Для рабочих, прибывающих из этого региона, местные оккупационные администрации выделяют жилье, которое они назвали "бесхозяйственным". Вместе с тем Татарстан курирует программу, по которой должна перевоспитать местную молодежь. Поделиться

Россияне продолжают похищать украинских детей

Команда ЦНС обращает внимание на то, что в течение октября около 200 несовершеннолетних украинцев были похищены оккупантами и вывезены в казанский лагерь "Заречье".

Там вместе с мерами нацеленными на изменение их национальной самоидентификации также проводились фиджитал-соревнования (сочетание виртуальных игровых сред и реальных физических игр). Не исключено, что в дальнейшем детей будут агитировать в подразделения управления дронами на поле боя. Поделиться

Кроме того, сообщается, что именно Татарстан будет спонсировать открытие центров тестирования по программе готов к труду и обороне (ГТО).

По словам оккупантов, это современная российская форма спортивно-парамилитарного воспитания молодежи с обязательной пропагандистской составляющей и агитацией к участию в таких парамилитарных организациях как Юнармия или молодежный актив путинской партии "Единая Россия".

Как уже упоминалось ранее, контроль над временно оккупированным Донецком российский диктатор Владимир Путин передал группировке руководителя Чечни Рамзана Кадырова.