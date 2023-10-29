Между военными армии РФ в Украине обостряются этнические конфликты - ЦНС

В преступной армии РФ в Украине участились вооруженные столкновения на фоне этнических конфликтов и злоупотребления алкогольными напитками.

Что известно о учащении этнических конфликтов в армии РФ в Украине

По информации представителей Центра национального сопротивления, все чаще возникают конфликты между военнослужащими из Тувы и другими российскими солдатами.

Нередко такие споры заканчиваются применением холодного или огнестрельного оружия с летальным исходом. Причины вражды достаточно банальны - это вражда на основе традиционного превосходства россиян к порабощенным ею народам и борьбе за распределение военного снаряжения (коллиматоры, тепловизоры и другое оборудование), - говорится в сообщении ЦНС. Поделиться

Аналитики отмечают, что чаще всего конфликты на фоне этнической вражды в оккупационной российской армии вспыхивают после чрезмерного употребления алкогольных напитков.

Министру обороны РФ Сергею Шойгу за десятилетие карьеры удалось построить систему преференций для его соплеменников тувинцев, поэтому производство возбужденных против них дел в военной прокуратуре пытаются скрыть или отложить в "длинный ящик".

Почему армия РФ терпит такие безумные потери в Украине

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, только за последний месяц преступная армия РФ потеряла на поле боя 439 танков.

Это рекордный показатель за весь период полномасштабного вторжения в Украину. Даже в начале марта 2022 года не было таких потерь у них по танкам. С чем это связано? Как бы это странно ни звучало – с общим дефицитом техники, – подчеркивает Коваленко. Поделиться

Он отметил, что недостаток бронетехники вынуждает военных преступников армии РФ использовать танки для нетоповых для них целей.

Дело в том, что когда совершаются наступательные действия, то в первом эшелоне не используются танки, а ББМ. Должен быть микс: один танк в три ББМ. Приблизительно такое соотношение. На сегодняшний день у россиян танки используются сколь угодно, но не по своему прямому назначению (огневая поддержка пехоты). Их используют как артиллерию – имитацию самоходных артиллерийских установок за неимением артиллерии; их используют как ББМ, хотя это вообще не их функционал; их выставляют в первый эшелон во время атак, – объясняет аналитик. Поделиться

Он считает, что по мере того, как в войсках РФ уменьшается количество ББМ, увеличивается и количество потерь среди танков, которыми они их пытаются заменить.