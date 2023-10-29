В преступной армии РФ в Украине участились вооруженные столкновения на фоне этнических конфликтов и злоупотребления алкогольными напитками.
Что известно о учащении этнических конфликтов в армии РФ в Украине
По информации представителей Центра национального сопротивления, все чаще возникают конфликты между военнослужащими из Тувы и другими российскими солдатами.
Аналитики отмечают, что чаще всего конфликты на фоне этнической вражды в оккупационной российской армии вспыхивают после чрезмерного употребления алкогольных напитков.
Министру обороны РФ Сергею Шойгу за десятилетие карьеры удалось построить систему преференций для его соплеменников тувинцев, поэтому производство возбужденных против них дел в военной прокуратуре пытаются скрыть или отложить в "длинный ящик".
Почему армия РФ терпит такие безумные потери в Украине
По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, только за последний месяц преступная армия РФ потеряла на поле боя 439 танков.
Он отметил, что недостаток бронетехники вынуждает военных преступников армии РФ использовать танки для нетоповых для них целей.
Он считает, что по мере того, как в войсках РФ уменьшается количество ББМ, увеличивается и количество потерь среди танков, которыми они их пытаются заменить.
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