В злочинній армії РФ в Україні почастішали збройні сутички на тлі етнічних конфліктів та через зловживання алкогольними напоями.

Що відомо про почастішання етнічних конфліктів в армії РФ в Україні

За інформацією представників Центру національного спротиву, все частіше виникають конфлікти між військовослужбовцями з Туви та іншими російськими солдатами.

Нерідко такі суперечки закінчуються застосуванням холодної чи вогнепальної зброї із летальними наслідками. Причини ворожнечі доволі банальні - це ворожнеча на основі традиційної зверхності росіян до поневолених нею народів та боротьби за розподіл військового спорядження (коліматори, тепловізори та інше обладнання), - йдеться у повідомленні ЦНС. Поширити

Аналітики зазначають, що найчастіше конфлікти на тлі етнічної ворожнечі в окупаційній російській армії спалахують після надмірного вживання алкогольних напоїв.

Міністру оборони РФ Сергію Шойгу за десятиліття кар'єри вдалось розбудувати систему преференцій для його одноплемінників тувинців, тому провадження порушених проти них справ у військовій прокуратурі намагаються приховати або ж відкласти у "довгий ящик".

Чому армія РФ зазнає таких шалених втрат в Україні

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, протягом тільки останього місяця злочинна армія РФ втратила на полі бою 439 танків.

Це рекордний показник за весь період повномасштабного вторгнення в Україну. Навіть на початку березні 2022 року не було таких втрат у них по танках. З чим це пов'язано? Як би це дивно не звучало - із загальним дефіцитом техніки, - підкреслює Коваленко. Поширити

Він зазначив, що нестача бронетехніки змушує військових злочинців армії РФ використовувати танки для нетопових для них цілей.

Річ у тім, що коли здійснюються наступальні дії, то у першому ешелоні не танки використовуються, а ББМ. Повинен бути мікс: один танк на три ББМ. Приблизно таке співвідношення. На сьогоднішній день у росіян танки використовуються як завгодно, але не за своїм прямим призначенням (вогнева підтримка піхоти). Їх використовують як артилерію - імітацію самохідних артилерійських установок через брак артилерії; їх використовують як ББМ, хоча це взагалі не їх функціонал; їх виставляють у перший ешелон під час атак, - пояснює аналітик. Поширити

Він вважає, що у міру того, як у військ РФ зменшується кількість ББМ, збільшується і кількість втрат серед танків, якими вони їх намагаються замінити.