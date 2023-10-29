Між військовими армії РФ в Україні загострюються етнічні конфлікти — ЦНС

В злочинній армії РФ в Україні почастішали збройні сутички на тлі етнічних конфліктів та через зловживання алкогольними напоями.
Що відомо про почастішання етнічних конфліктів в армії РФ в Україні
За інформацією представників Центру національного спротиву, все частіше виникають конфлікти між військовослужбовцями з Туви та іншими російськими солдатами.
Аналітики зазначають, що найчастіше конфлікти на тлі етнічної ворожнечі в окупаційній російській армії спалахують після надмірного вживання алкогольних напоїв.
Міністру оборони РФ Сергію Шойгу за десятиліття кар'єри вдалось розбудувати систему преференцій для його одноплемінників тувинців, тому провадження порушених проти них справ у військовій прокуратурі намагаються приховати або ж відкласти у "довгий ящик".
Чому армія РФ зазнає таких шалених втрат в Україні
За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, протягом тільки останього місяця злочинна армія РФ втратила на полі бою 439 танків.
Він зазначив, що нестача бронетехніки змушує військових злочинців армії РФ використовувати танки для нетопових для них цілей.
Він вважає, що у міру того, як у військ РФ зменшується кількість ББМ, збільшується і кількість втрат серед танків, якими вони їх намагаються замінити.
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