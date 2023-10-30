Путин созывает экстренное и большое заседание властей РФ — что происходит

30 октября официально стало известно, что российский диктатор Владимир Путин на фоне погромов с поиском евреев в аэропорту Махачкалы созывает масштабное совещание, участниками которого станут силовики, премьер и парламентарии.

Как Путин отреагировал на погромы в Дагестане

О том, что президент РФ созывает срочное заседание 30 октября, заявил неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, оно состоится уже вечером.

Путин планирует сегодня ориентировочно в 19.00 провести большое представительское совещание и обсудить на нем попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. Состоится подробный разговор, - уточнил представитель российского диктатора. Поделиться

По его словам, совещание должно пройти в очном режиме.

Кроме того, указано, что планируется выступление российского диктатора, а дальше, как ожидается, совещание пройдет в закрытом режиме.

Пресс-секретарь Путина отказался комментировать возможные карательные меры, которые могут власти РФ применить к участникам беспорядков в Махачкале.

Он призвал пропагандистов и россиян дождаться результатов заседания властей РФ.

Что известно о погромах в Дагестане

29 октября в Махачкале участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива в поисках евреев.

После этого инцидента аэропорт решили временно закрыть.

Местные СМИ заявили о по меньшей мере 20 пострадавших.

Глава Дагестана Сергей Меликов уже начал цинично врать, что вчерашние (антисемитские, — ред.) беспорядки в аэропорту Махачкалы координировались через телеграмм-канал, админы которого — это предатели и бандеровцы с территории Украины. Поделиться

По убеждению руководства НАТО, вчерашние беспорядки в дагестанском аэропорту Махачкала не выгодны диктатору Владимиру Путину, хотя они являются результатом разжигания ненависти российской пропагандой.