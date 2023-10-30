Путин созывает экстренное и большое заседание властей РФ — что происходит

30 октября официально стало известно, что российский диктатор Владимир Путин на фоне погромов с поиском евреев в аэропорту Махачкалы созывает масштабное совещание, участниками которого станут силовики, премьер и парламентарии.
Как Путин отреагировал на погромы в Дагестане
О том, что президент РФ созывает срочное заседание 30 октября, заявил неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, оно состоится уже вечером.
По его словам, совещание должно пройти в очном режиме.
Кроме того, указано, что планируется выступление российского диктатора, а дальше, как ожидается, совещание пройдет в закрытом режиме.
Пресс-секретарь Путина отказался комментировать возможные карательные меры, которые могут власти РФ применить к участникам беспорядков в Махачкале.
Он призвал пропагандистов и россиян дождаться результатов заседания властей РФ.
Что известно о погромах в Дагестане
29 октября в Махачкале участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива в поисках евреев.
После этого инцидента аэропорт решили временно закрыть.
Местные СМИ заявили о по меньшей мере 20 пострадавших.
По убеждению руководства НАТО, вчерашние беспорядки в дагестанском аэропорту Махачкала не выгодны диктатору Владимиру Путину, хотя они являются результатом разжигания ненависти российской пропагандой.
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