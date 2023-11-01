В ГУР раскрыли ключевую цель распространения фейков о смерти Путина

По словам официального представителя ГУР МО Андрея Юсова, недавние фейки о смерти диктатора Путина были ориентированы исключительно на внутреннюю российскую аудиторию.

Какая главная цель фейков о смерти Путина

Украинская разведка убеждена в том, что авторы этой дезинформации преследовали цель проверить реакцию простых россиян, элит и пропаганды.

Что также важно понимать, подобные фейки являются инструментом влияния на самого главу Кремля и частью определенного сценария.

Это сладкая для украинских слушателей музыка, и должны быть хорошие новости... Но это только сообщение российских анонимных Telegram-каналов. Это внутренняя история, рассчитанная на внутреннюю российскую аудиторию. Конечно, персонально Путину она мало чем помогает, потому что в России много сторонников конспирологических теорий, - объясняет Андрей Юсов. Поделиться

Представитель ГУР также обращает внимание на то, что внутренние противостояния в стране-агрессорке набирают обороты.

По его словам, они проявляютя в разных формах, в частности, в подобных внутренних информационных кампаниях.

Базовая (цель вброса – ред.) – как посмотреть на реакцию общества в цифрах, в динамике (поверили ли, как отреагировали, на что готовы), так и посмотреть на реакцию персоналий, элит, медиа (даже пропагандистских СМИ), - добавляет Юсов. Поделиться

Как это влияет на Путина и Кремль

По убеждению представителя ГУР, таким образом империя, которая построена на работе спецслужб, пытается понять, что делать дальше и как управлять государством.

Это также инструмент влияния на самого Путина или похожего на него человека. Он вынужден реагировать, и Песков (пресс-секретарь Путина – ред.) вынужден реагировать и доказывать, что это не так. То есть его ведут по определенному коридору. Очевидно, что это не точка, а определенный сценарий, – объяснил Юсов. Поделиться

В ГУР обращают внимание, что подобные истории являются "полезным объектом для наблюдения" для Украины.