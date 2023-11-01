В ГУР раскрыли ключевую цель распространения фейков о смерти Путина

По словам официального представителя ГУР МО Андрея Юсова, недавние фейки о смерти диктатора Путина были ориентированы исключительно на внутреннюю российскую аудиторию.
Какая главная цель фейков о смерти Путина
Украинская разведка убеждена в том, что авторы этой дезинформации преследовали цель проверить реакцию простых россиян, элит и пропаганды.
Что также важно понимать, подобные фейки являются инструментом влияния на самого главу Кремля и частью определенного сценария.
Представитель ГУР также обращает внимание на то, что внутренние противостояния в стране-агрессорке набирают обороты.
По его словам, они проявляютя в разных формах, в частности, в подобных внутренних информационных кампаниях.
Как это влияет на Путина и Кремль
По убеждению представителя ГУР, таким образом империя, которая построена на работе спецслужб, пытается понять, что делать дальше и как управлять государством.
В ГУР обращают внимание, что подобные истории являются "полезным объектом для наблюдения" для Украины.
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