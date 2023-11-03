Путин признал близость России к Орде

Путин похвалил влияние Орды на Россию

Единство народа являлось ключевой составляющей выхода России на новые рубежи. Так было всегда. Давайте вспомним то, что происходило во времена, ну скажем, Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение, в том числе и в первую очередь для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада, - заявляет кремлевский диктатор. Поделиться

По его словам, несмотря на то, что воины и руководство Орды обращались с местным населением на территориях современной России нагло и жестоко, однако они не пытались менять языковые и культурные традиции.

Между тем Путин заявил, что именно западные страны при попытках завоевания России пытались якобы и пытаются уничтожить русскую культуру и язык.

Вот почему мы так чтим Александра Невского как святого. Именно за этот выбор. Он думал о том, чтобы сохранить русский народ. Ну а потом и все народы, проживающие на территории нашей страны, – подчеркивает кремлевский диктатор. Поделиться

Путин продолжает цинично отрицать существование Украины

При этом кремлевский диктатор продолжает нагло утверждать, что до образования Советского Союза Украины как независимого государства, якобы, не существовало.

По его словам, территории на юге и востоке Украины, якобы, исторически являются российскими территориями.

Судя по его дерзкой лжи, в России якобы не осталось выбора, кроме как начать войну против Украины.

Все южнорусские земли были переданы при формировании советской Украины, в период создания СССР. Ну, не было никакой Украины в составе империи – были области, а сама она, Украина, в 16 веке пришла, состояла из трех областей: Киев, Киевская область, Житомир, Чернигов – вот и все. Это пришло из Речи Посполитой, из Польши добровольно. У нас в архивах лежит письмо: "Мы, русские православные люди, обращаемся в Москву, к царю и так далее". И, пытаясь отстоять свои права, с тем же обращались и в Варшаву: "Мы, русские православные люди, просим сохранить то-то, требуем то-то.... Затем произошло то, что произошло. Начали формировать Советский Союз и сформировали огромную Украину - и в первую очередь, в значительной степени, за счет южнорусских земель. Все причерноморье и так далее. Хотя все эти города, как известно, были основаны Екатериной Второй после серии войн с Турецкой, Османской империей". – пытается кремлевский диктатор переврать историческую правду. Поделиться

Путин заявил, что современная Россия якобы "смирилась" с потерей Украины после распада СССР, но "когда начали истреблять все русское там – это, конечно, запредельные вещи!"

А в конце концов объявили, что россияне не коренная нация на этих землях – ну, это вообще полный беспредел. А параллельно начали еще истреблять русских на Донбассе, – продолжает лгать Путин в духе кремлевской пропаганды. Поделиться

По словам Путина, "Минские соглашения" власти Украины не собирались выполнять, "да еще и всю эту территорию начали тянуть в НАТО", не обращая внимания на протесты России.

Вот что лежит в центре конфликта, который сегодня происходит, что является причиной конфликта. Ну и конечно, если бы у нас складывались отношения с братской Украиной – этнический состав у нас братский! – нормально, по-современному, доброжелательно, по мнению никому не пришло бы совершать действия, связанные, например, с Крымом. Если бы там все было хорошо, если бы к русским людям, русскому языку, русской культуре относились нормально, не было бы этих переворотов государственных – ну разве бы кому-то пришло в России действовать в том же Крыму так, как мы действовали. Ну конечно, нет! Надо же было людей защищать от этой мерзости нацистской. Они просто поставили нас перед выбором, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого, кроме как встать на защиту проживающих там людей. То же потом с Донбассом пошло и с Новороссией Поделиться

Путин сказал, что перед тем как "расчехлить автомат", нужно подумать, можно ли без этого обойтись. В случае с Украиной это было невозможно, заявил он. Российский диктатор повторил пропаганду о том, что это были исторические территории России, и люди там проживали "русские".

По утверждению Путина, у России не было другого выбора, кроме как начать "спецоперацию", поскольку "на нас уже напали". Говоря "нас", Путин имел в виду русскоговорящих украинцев на востоке и юге Украины.