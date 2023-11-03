Путин признал близость России к Орде

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил, что якобы Золотая орда была лучше для России, чем западные завоеватели.
Путин похвалил влияние Орды на Россию
По его словам, несмотря на то, что воины и руководство Орды обращались с местным населением на территориях современной России нагло и жестоко, однако они не пытались менять языковые и культурные традиции.
Между тем Путин заявил, что именно западные страны при попытках завоевания России пытались якобы и пытаются уничтожить русскую культуру и язык.
Путин продолжает цинично отрицать существование Украины
При этом кремлевский диктатор продолжает нагло утверждать, что до образования Советского Союза Украины как независимого государства, якобы, не существовало.
По его словам, территории на юге и востоке Украины, якобы, исторически являются российскими территориями.
Судя по его дерзкой лжи, в России якобы не осталось выбора, кроме как начать войну против Украины.
Путин заявил, что современная Россия якобы "смирилась" с потерей Украины после распада СССР, но "когда начали истреблять все русское там – это, конечно, запредельные вещи!"
По словам Путина, "Минские соглашения" власти Украины не собирались выполнять, "да еще и всю эту территорию начали тянуть в НАТО", не обращая внимания на протесты России.
Путин сказал, что перед тем как "расчехлить автомат", нужно подумать, можно ли без этого обойтись. В случае с Украиной это было невозможно, заявил он. Российский диктатор повторил пропаганду о том, что это были исторические территории России, и люди там проживали "русские".
По утверждению Путина, у России не было другого выбора, кроме как начать "спецоперацию", поскольку "на нас уже напали". Говоря "нас", Путин имел в виду русскоговорящих украинцев на востоке и юге Украины.