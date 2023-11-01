Зачем Путин отработал нанесение «ответного» ядерного удара — мнение экспертов

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин руководил ядерными силами России, которые отрабатывали «массированный ответный удар» с воздуха, суши и моря. Имитация облака радиоактивных грибов, которое может сделать большую часть планеты непригодной для жизни, стала суровым напоминанием о ядерном оружии, которое все еще располагает российским президентом.
Что известно о ядерных планах Путина
По мнению экспертов, это способ Путина поддерживать ядерную напряженность даже тогда, когда он снизил уровень угроз, обеспокоивших союзников и врагов, что война в Украине может превратиться в атомный пожар.
Вместо этого в последние месяцы Россия изучила другие способы использования своего атомного арсенала как сдерживающего фактора против западной поддержки Украины. Хотя эти меры не дотягивают до прямых угроз, они пытаются продемонстрировать решительность России в Украине и более широкую цену, которую придется заплатить за то, чтобы стоять на ее пути:
в октябре Госдума РФ отменила ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний;
недавно Москва провела «финальное испытание» новой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, имеющей, по словам Путина, потенциально неограниченную дальность полета;
ранее Кремль разместил тактическое ядерное оружие в соседней Белоруссии;
Россия приостановила свое участие в договоре СНВ (о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений) – последнем крупном договоре о контроле над вооружениями, который до сих пор действует с США.
Западные страны пока сдержанно реагируют на испытания Россией новых передовых систем вооружений, сопровождающихся задержками и неудачными запусками. Западные аналитики предупреждают, что смягчение риторики Путина не означает, что ядерная угроза исчезла.
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