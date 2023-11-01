Навіщо Путін відпрацював нанесення ядерного удару «у відповідь» — думка експертів

Минулого тижня президент РФ Владімір Путін керував ядерними силами Росії, які відпрацьовували «масований удар у відповідь» з повітря, суші і моря. Імітація хмари радіоактивних грибів, яка може зробити більшу частину планети непридатною для життя, стала суворим нагадуванням про ядерну зброю, яка все ще є в розпорядженні російського президента.

Що відомо про ядерні плани Путіна

На думку експертів, це спосіб Путіна підтримувати ядерну напруженість навіть тоді, коли він знизив рівень погроз, які занепокоїли союзників і ворогів, що війна в Україні може перетворитися на атомну пожежу.

[Зараз] стало зрозуміло, що нікому не подобається ідея залучення ядерної зброї до цієї війни, і це викликало сильну опозицію з боку багатьох країн, в тому числі близьких до Путіна, – каже Павєл Подвіг, старший науковий співробітник Інституту досліджень проблем роззброєння ООН в Женеві. Поширити

Замість цього, в останні місяці Росія вивчила інші способи використання свого атомного арсеналу як стримуючого фактору проти західної підтримки України. Хоча ці заходи не дотягують до прямих погроз, вони намагаються продемонструвати рішучість Росії в Україні і ширшу ціну, яку доведеться заплатити за те, щоб стояти на її шляху:

у жовтні Держдума РФ скасувала ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань;

нещодавно Москва провела «фінальне випробування» нової ракети «Буревісник» з ядерним двигуном, яка, за словами Путіна, має потенційно необмежену дальність польоту;

раніше Кремль розмістив тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі;

Росія призупинила свою участь у договорі СНО (про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь) – останньому великому договорі про контроль над озброєннями, який досі чинний зі США.

Було розуміння того, що Росія не здобуде друзів, роблячи акцент на своїй ядерній зброї. Тому дератифікація ДВЗЯВ була своєрідним компромісом, – вважає Подвіг. Поширити

Західні країни поки що стримано реагують на випробування Росією нових передових систем озброєнь, які супроводжуються затримками і невдалими запусками. Західні аналітики попереджають, що пом'якшення риторики Путіна не означає, що ядерна загроза зникла.