Навіщо Путін відпрацював нанесення ядерного удару «у відповідь» — думка експертів

Минулого тижня президент РФ Владімір Путін керував ядерними силами Росії, які відпрацьовували «масований удар у відповідь» з повітря, суші і моря. Імітація хмари радіоактивних грибів, яка може зробити більшу частину планети непридатною для життя, стала суворим нагадуванням про ядерну зброю, яка все ще є в розпорядженні російського президента.
Що відомо про ядерні плани Путіна
На думку експертів, це спосіб Путіна підтримувати ядерну напруженість навіть тоді, коли він знизив рівень погроз, які занепокоїли союзників і ворогів, що війна в Україні може перетворитися на атомну пожежу.
Замість цього, в останні місяці Росія вивчила інші способи використання свого атомного арсеналу як стримуючого фактору проти західної підтримки України. Хоча ці заходи не дотягують до прямих погроз, вони намагаються продемонструвати рішучість Росії в Україні і ширшу ціну, яку доведеться заплатити за те, щоб стояти на її шляху:
у жовтні Держдума РФ скасувала ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань;
нещодавно Москва провела «фінальне випробування» нової ракети «Буревісник» з ядерним двигуном, яка, за словами Путіна, має потенційно необмежену дальність польоту;
раніше Кремль розмістив тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі;
Росія призупинила свою участь у договорі СНО (про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь) – останньому великому договорі про контроль над озброєннями, який досі чинний зі США.
Західні країни поки що стримано реагують на випробування Росією нових передових систем озброєнь, які супроводжуються затримками і невдалими запусками. Західні аналітики попереджають, що пом'якшення риторики Путіна не означає, що ядерна загроза зникла.
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