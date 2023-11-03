Путін визнав близькість Росії до Орди

Кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін заявив, що, нібито, Золота орда була кращою для Росії, а ніж західні завойовники.
Путін похвалив вплив Орди на Росію
За його словами, незважаючи на те, що воїни та керівництво Орди поводилось із тодішним місцевим населенням на територіях сучасної Росії нахабно та жорстоко, однак вони не намагались змінювати мовні та культурні традиції.
Між тим Путін заявив, що саме західні країни під час спроб завоювання Росії намагались, нібито, і намагаються знищити російську культуру та мову.
Путін продовжує цинічно заперечувати існування України
При цьому кремлівський диктатор продовжує нахабно стверджувати, що до утворення Радянського Союзу, України, як незалежної держави, нібито, не існувало.
За його словами, території на півдні та сході України, начебто, історично є російськими територіями.
Судячи з його зухвалої брехні, в Росії, нібито, не залишилось вибору, окрім як почати війну проти України.
Путін заявив, що сучасна Росія нібито "змирилася" з втратою України після розпаду СРСР, але "коли почали винищувати все руське там – це, звичайно, запрєдєльні речі!".
За словами Путіна, "Мінські угоди" влада України не збиралася виконувати, "та ще й усю цю територію почала тягнути в НАТО", не звертаючи увагу на протести Росії.
Путін сказав, що перед тим, як "розчохлити автомат", потрібно подумати, чи можна без цього обійтися. У випадку з Україною це було неможливо, заявив він. Російський диктатор повторив пропаганду про те, що це були історичні території Росії та люди там проживали "руські".
За твердженням Путіна, у Росії не було іншого вибору, окрім як почати "спецоперацію", оскільки "на нас уже напали". Говорячи "нас", Путін мав на увазі російськомовних українців на сході та півдні України.