Путін визнав близькість Росії до Орди

Путін похвалив вплив Орди на Росію

Єдність народу була ключовою складовою виходу Росії на нові рубежі. Так було завжди. Давайте згадаємо те, що відбувалося за часів, ну скажімо, Олександра Невського. Адже він їздив в Орду, вклонявся ординським ханам, отримував ярлик на князювання, зокрема й насамперед для того, щоб ефективно протистояти навалі Заходу, - заявляє кремлівський диктатор. Поширити

За його словами, незважаючи на те, що воїни та керівництво Орди поводилось із тодішним місцевим населенням на територіях сучасної Росії нахабно та жорстоко, однак вони не намагались змінювати мовні та культурні традиції.

Між тим Путін заявив, що саме західні країни під час спроб завоювання Росії намагались, нібито, і намагаються знищити російську культуру та мову.

Ось чому ми так шануємо Олександра Невського як святого. Саме за цей вибір. Він думав про те, щоб зберегти російський народ. Ну а потім і всі народи, які проживають на території нашої країни, - підкреслює кремлівський диктатор. Поширити

Путін продовжує цинічно заперечувати існування України

При цьому кремлівський диктатор продовжує нахабно стверджувати, що до утворення Радянського Союзу, України, як незалежної держави, нібито, не існувало.

За його словами, території на півдні та сході України, начебто, історично є російськими територіями.

Судячи з його зухвалої брехні, в Росії, нібито, не залишилось вибору, окрім як почати війну проти України.

Всі південноруські землі були передані при формуванні радянської України, в період створення СРСР. Ну, не було ж ніякої України у складі імперії – були області, а сама вона, Україна, в 16 столітті прийшла, складалася з трьох областей: Київ, Київська область, Житомир, Чернігів – ось і все. Це прийшло з Речі Посполитої, з Польщі, добровільно. У нас в архівах лежить лист: "Ми, руські православні люди, звертаємося до Москви, до царя і так далі". І, намагаючись відстояти свої права, з тим самим зверталися і до Варшави: "Ми, руські православні люди, просимо зберегти те-то, вимагаємо те-то.... Потім сталося те, що сталося. Почали формувати Радянський Союз і сформували величезну Україну – і насамперед, значною мірою, за рахунок південноруських земель. Усе причорномор'я і так далі. Хоча всі ці міста, як відомо, були засновані Катериною Другою після серії воєн з Турецькою, Османською імперією". - намагається кремлівський диктатор перебрехати історичну правду. Поширити

Путін заявив, що сучасна Росія нібито "змирилася" з втратою України після розпаду СРСР, але "коли почали винищувати все руське там – це, звичайно, запрєдєльні речі!".

А врешті-решт оголосили, що росіяни є не корінною нацією на цих землях – ну, це взагалі повний бєспрєдєл. А паралельно почали ще винищувати руських на Донбасі, - продовжує брехати Путін у дусі кремлівської пропаганди. Поширити

За словами Путіна, "Мінські угоди" влада України не збиралася виконувати, "та ще й усю цю територію почала тягнути в НАТО", не звертаючи увагу на протести Росії.

Ось що лежить у центрі конфлікту, який сьогодні відбувається, що є причиною цього конфлікту. Ну, і звісно, якби в нас складалися стосунки з братньою Україною – етнічний склад у нас братній! – нормально, по-сучасному, доброзичливо, на думку б нікому не спало вчиняти дії, пов'язані, наприклад, із Кримом. Якби там усе було добре, якби до руських людей, російської мови, російської культури ставилися нормально, не було б цих переворотів державних – ну, хіба б на думку комусь спало в Росії діяти в тому ж Криму так, як ми діяли. Ну, звісно, ні! Треба ж було людей захищати від цієї мерзоти нацистської. Вони просто поставили нас перед вибором, у рамках якого ми не могли зробити нічого іншого, окрім як стати на захист людей, які там проживають. Те ж саме потім із Донбасом пішло і з Новоросією Поширити

Путін сказав, що перед тим, як "розчохлити автомат", потрібно подумати, чи можна без цього обійтися. У випадку з Україною це було неможливо, заявив він. Російський диктатор повторив пропаганду про те, що це були історичні території Росії та люди там проживали "руські".

За твердженням Путіна, у Росії не було іншого вибору, окрім як почати "спецоперацію", оскільки "на нас уже напали". Говорячи "нас", Путін мав на увазі російськомовних українців на сході та півдні України.