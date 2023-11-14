Генсек НАТО назвал единственный способ убедить Путина остановить войну против Украины

По убеждению главы Альянса Йенса Столтенберга, Запад может остановить войну в Украине лишь существенно усилив ее военные возможности путем предоставления Киеву еще большего количества помощи.

Путин понимает только язык оружия

Глава НАТО обращает внимание членов блока на то, что вероятность приемлемого переговорного результата о мире начнет расти только тогда, когда Альянс увеличит помощь Украине.

По словам Йенса Столтенберга, на сегодняшний день он и его команда не видят желания российского диктатора Владимира Путина проводить переговоры о приемлемом для официального Киева решении.

Поэтому единственный способ добиться этого – убедить Путина, что он не победит на поле боя, и единственный способ добиться этого – усилить военную способность Украины путем оказания ей поддержки, – объяснил лидер НАТО. Поделиться

Йенс Столтенберг также повторил, что это дело исключительно команды украинского лидера Владимира Зеленского – решать, какие условия для переговоров приемлемы и какие условия приемлемы для любого соглашения.

А вот Альянс в сложившейся ситуации должен лишь обеспечивать Украину мощной военной помощью, а не навязывать свое видение и правила игры.

В НАТО обновили прогноз касательно продолжительности войны

По словам Йенса Столтенберга заявил, он рассчитывает на новые успехи украинских воинов на поле боя, однако также предупреждает о том, что прогресс не будет даваться быстро и легко.

Нам нужно быть готовыми к долгому пути. Войны по своей природе непредсказуемы. Что мы точно знаем, так это то, что происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя, – объяснил лидер НАТО. Поделиться

На этом фоне нельзя не упомянуть о том, что немецкий канцлер Олаф Шольц также прогнозирует, что война в Украине будет "очень-очень" долгой.