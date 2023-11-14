Генсек НАТО назвав єдиний спосіб переконати Путіна зупинити війну проти України

На переконання очільника Альянсу Єнса Столтенбрега, Захід може зупинити війну в України лише суттєво посиливши її військові спроможності шляхом надання Києву ще більшої кількості допомоги.

Путін розуміє лише мову зброї

Очільник НАТО звертає увагу членів блоку на те, що ймовірність прийнятного переговорного результату про мир почне зростати лише тоді, коли Альянс збільшить допомогу Україні.

За словами Єнса Столтенберга, станом на сьогодні він та його команда не бачать бажання російського диктатора Володимира Путіна проводити перемовини про прийнятне для офіційного Києва рішення.

Тому єдиний спосіб досягти цього – переконати Путіна, що він не переможе на полі бою, і єдиний спосіб досягти цього – посилити військову спроможність України шляхом надання їй підтримки, – пояснив лідер НАТО. Поширити

Єнс Столтенберг також вкотре повторив, що це справа винятково команди українського лідера Володимира Зеленського – вирішувати, які умови для переговорів є прийнятними та які умови є прийнятними для будь-якої угоди.

А от Альянс у ситуації, що склалася, повинен лише забезпечувати Україну потужною військовою допомогою, а не нав’язувати своє бачення та правила гри.

У НАТО оновили прогноз щодо тривалості війни

За словами Єнса Столтенберга заявив, він розраховує на нові успіхи українських воїнів на полі бою, однак також попереджає про те, що прогрес не буде даватися швидко та легко.

Нам потрібно бути готовими до довгого шляху. Війни за своєю природою непередбачувані. Що ми точно знаємо, так це те, що те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане з ситуацією на полі бою, – пояснив лідер НАТО. Поширити

На цьому тлі не можна також не згадати про те, що німецький канцлер Олаф Шольц також прогнозу, що війна в Україні буде “дуже-дуже” довгою.