Путин планировал устроить в Украине голодомор — The Independent

Иностранные эксперты и юристы собрали доказательства того, что российский диктатор Владимир Путин начал подготовку голодомора в Украине еще до полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Путин планировал морить украинцев голодом

Как отмечает редакция издания The Independent, закупки российским оборонным подрядчиком указывают на то, что Кремль намеревался украсть огромное количество украинского зерна еще за несколько месяцев до того, как началась полномасштабная война.

Международные эксперты и юристы также подтверждают информацию о том, что страна-агрессорка крайне активно готовилась к похищению запасов зерна, поскольку планировала оставить украинцев без продовольствия.

Когда 24 февраля 2022 года российские танки все-таки пересекли границу, они намеренно изначально нацелились на районы, богатые зерном, и инфраструктуру производства продовольствия, - отмечают представители международной юридической фирмы по правам человека Global Rights Compliance. Поделиться

GRC выяснила, что еще в декабре 2021 года российский оборонный подрядчик начал закупать грузовики для перевозки зерна, а также три новых 170-метровых сухогруза, что свидетельствует о предварительном планировании ограбления украинских продовольственных ресурсов "в беспрецедентных масштабах".

Нельзя также игнорировать тот факт, что сразу после вторжения российские оккупанты начали захватывать украинские фермы и похищали 12 тысяч тонн зерна ежедневно.

Putin could face new war crime case over ‘planned’ starvation of Ukraine https://t.co/LcapZhFP7G — Yuliia Kapitonova (@Kapi45019Y) November 16, 2023

Путин может столкнуться с новым делом о военном преступлении

По словам юристов, все собранные доказательства относительно запланированного диктатором голодомора в Украине скоро предоставят Международному уголовному суду.

Команда GRC рассчитывает на то, что все-таки сможет добиться первого международного преследования против Путина за военное преступление голода как метода ведения войны.

По мнению экспертов, вероятность принятия такого решения крайне высока.