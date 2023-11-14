Свержение Путина и гражданская война. "Фортуна" из РДК назвал цели добровольцев — видео

Начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" в интервью online.ua отметил, что среди целей российских добровольцев – свержение путинского режима.
Главные задачи РДК
"Фортуна" говорит, что при условии начала в РФ гражданской войны, РДК должны принять в ней участие в любом случае.
По словам бойца, РДК рассматривает гражданскую войну как катализатор, который позволит обществу из аморфной массы превратиться в пассионарных людей, готовых что-либо менять и двигаться.
Он добавил, что в РДК обращается больше людей, которые готовы напрямую присоединиться к корпусу и помогать на территории Российской Федерации. По его словам, этот процесс набирает обороты и не утихает.
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