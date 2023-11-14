Свержение Путина и гражданская война. "Фортуна" из РДК назвал цели добровольцев — видео

Главные задачи РДК

Одной из главных задач корпуса, и мы не отказываемся от своих слов, есть демонтаж путинского режима — существующего кремлевского режима для того, чтобы освободить место и пространство для рождения чего-нибудь нового. Поделиться

"Фортуна" говорит, что при условии начала в РФ гражданской войны, РДК должны принять в ней участие в любом случае.

И это одна из целей, поскольку это один из реальных и действительных способов сплотить пассионарное население вокруг себя и начать строить что-нибудь новое. Поделиться

По словам бойца, РДК рассматривает гражданскую войну как катализатор, который позволит обществу из аморфной массы превратиться в пассионарных людей, готовых что-либо менять и двигаться.

Конечно, будет необходимость этих людей сплотить вокруг себя для того, чтобы развивать все это дальше. Поделиться

Он добавил, что в РДК обращается больше людей, которые готовы напрямую присоединиться к корпусу и помогать на территории Российской Федерации. По его словам, этот процесс набирает обороты и не утихает.