Головні завдання РДК

Однією з головних завдань корпусу, і ми не відмовляємося від своїх слів, є демонтаж путінського режиму — існуючого кремлівського режиму для того, щоб звільнити місце і простір для народження чогось нового. Поширити

"Фортуна" каже, що за умови початку в РФ громадянської війни, РДК повинні взяти у ній участь у будь-якому разі.

І це одна з цілей, оскільки це один із реальних та дійсних способів згуртувати пасіонарне населення навколо себе та почати будувати щось нове. Поширити

За словами бійця, РДК розглядає громадянську війну як каталізатор, який дозволить суспільству з аморфної маси перетворитися на пасіонарних людей, які готові щось змінювати та рухатися.

Звичайно, буде необхідність цих людей згуртувати навколо себе для того, щоб розвивати все це далі. Поширити

Він додав, що до РДК звертається більше людей, які готові безпосередньо приєднатися корпусу та допомагати на території Російської Федерації. За його словами, цей процес набирає обертів і не вщухає.