Повалення Путіна та громадянська війна. "Фортуна" з РДК назвав цілі добровольців — відео
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Повалення Путіна та громадянська війна. "Фортуна" з РДК назвав цілі добровольців — відео

Фортуна з РДК
Джерело:  online.ua

Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна" в інтерв'ю online.ua зазначив, що серед цілей російських добровольців - повалення путінського режиму.

Головні завдання РДК

Однією з головних завдань корпусу, і ми не відмовляємося від своїх слів, є демонтаж путінського режиму — існуючого кремлівського режиму для того, щоб звільнити місце і простір для народження чогось нового.

"Фортуна" каже, що за умови початку в РФ громадянської війни, РДК повинні взяти у ній участь у будь-якому разі.

І це одна з цілей, оскільки це один із реальних та дійсних способів згуртувати пасіонарне населення навколо себе та почати будувати щось нове.

За словами бійця, РДК розглядає громадянську війну як каталізатор, який дозволить суспільству з аморфної маси перетворитися на пасіонарних людей, які готові щось змінювати та рухатися.

Звичайно, буде необхідність цих людей згуртувати навколо себе для того, щоб розвивати все це далі.

Він додав, що до РДК звертається більше людей, які готові безпосередньо приєднатися корпусу та допомагати на території Російської Федерації. За його словами, цей процес набирає обертів і не вщухає.

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