Повалення Путіна та громадянська війна. "Фортуна" з РДК назвав цілі добровольців — відео

Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна" в інтерв'ю online.ua зазначив, що серед цілей російських добровольців - повалення путінського режиму.
Головні завдання РДК
"Фортуна" каже, що за умови початку в РФ громадянської війни, РДК повинні взяти у ній участь у будь-якому разі.
За словами бійця, РДК розглядає громадянську війну як каталізатор, який дозволить суспільству з аморфної маси перетворитися на пасіонарних людей, які готові щось змінювати та рухатися.
Він додав, що до РДК звертається більше людей, які готові безпосередньо приєднатися корпусу та допомагати на території Російської Федерації. За його словами, цей процес набирає обертів і не вщухає.
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