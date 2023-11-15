Мы не окажем Путину такую услугу. Мир не забудет об Украине — Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин ждет, пока внимание мирового сообщества отвернется от Украины, однако этого не произойдет.
Почему Путин тщетно ждет усталости Запада от Украины
Штайнмайер также подчеркнул, что война в Украине начинает выходить из поля зрения мирового сообщества, что представляет серьезную опасность.
При этом он подчеркнул, что "Германия не может и не будет оказывать такую услугу" кремлевскому диктатору.
Что говорят в Украине о призывах к переговорам с Россией
По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, для Украины существует исключительно один приемлемый сценарий завершения развязанной Кремлем преступной войны – это поражение оккупационной российской армии и демонтаж нынешней кремлевской диктатуры.
Подоляк подчеркнул, что нынешняя Россия под руководством диктатора и военного преступника Владимира Путина преследует цель убийства граждан других стран, в первую очередь Украины.
Представитель ОП спрашивает, где искать поле для компромиссов с таким руководством.
Подоляк подчеркивает, что Россия окончательно "сбросила маску" и больше не притворяется живущей в XXI веке страной. Вместо этого, как отмечает советник ОП, Москва открыто "манифестирует" глобальную нестабильность.
Он предупреждает, что новый компромисс с Россией будет похож на очередные "Минские договоренности", но только теперь Москва даже не притворяется, что ее интересует мир.
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