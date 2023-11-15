Мы не окажем Путину такую услугу. Мир не забудет об Украине — Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин ждет, пока внимание мирового сообщества отвернется от Украины, однако этого не произойдет.

Почему Путин тщетно ждет усталости Запада от Украины

Штайнмайер также подчеркнул, что война в Украине начинает выходить из поля зрения мирового сообщества, что представляет серьезную опасность.

Украина нуждается в нашей поддержке тем более, что сейчас на Ближнем Востоке идет война, и она больше не получает того внимания, которое так остро нуждается. Расчет Путина таков: мир должен забыть Украину, – отметил президент Германии. Поделиться

При этом он подчеркнул, что "Германия не может и не будет оказывать такую услугу" кремлевскому диктатору.

Мы не сможем привыкнуть к незаконной и бесчеловечной агрессивной войне России, - отметил Штайнмайер. Поделиться

Что говорят в Украине о призывах к переговорам с Россией

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, для Украины существует исключительно один приемлемый сценарий завершения развязанной Кремлем преступной войны – это поражение оккупационной российской армии и демонтаж нынешней кремлевской диктатуры.

Подоляк подчеркнул, что нынешняя Россия под руководством диктатора и военного преступника Владимира Путина преследует цель убийства граждан других стран, в первую очередь Украины.

Представитель ОП спрашивает, где искать поле для компромиссов с таким руководством.

Вы хотите сегодня подписать какие-то компромиссные договоренности, которых они, конечно же, придерживаться не будут, но какими они воспользуются для того, чтобы получить время, оперативную паузу, апгрейд. (…) Вы хотите получить страну, максимально заточенную на внешнюю экспансию и агрессию, но которая провела работу над ошибками? То есть, в чем должен быть компромисс? – спрашивает Подоляк. Поделиться

Подоляк подчеркивает, что Россия окончательно "сбросила маску" и больше не притворяется живущей в XXI веке страной. Вместо этого, как отмечает советник ОП, Москва открыто "манифестирует" глобальную нестабильность.

Он предупреждает, что новый компромисс с Россией будет похож на очередные "Минские договоренности", но только теперь Москва даже не притворяется, что ее интересует мир.