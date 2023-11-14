В Конгрессе США могут проигнорировать вопрос помощи Украине в проекте временного финансирования — WP

Представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США близки к тому, чтобы на неопределенный период похоронить вопрос дальнейшей военной помощи Украине в наиболее критический период.
Что известно об угрозе военной помощи Украине со стороны США
По информации журналистов издания, Украине в развязанной Кремлем преступной войне не хватает ни средств, ни времени.
При этом похоже, что Конгресс США пока совсем не заинтересован в дальнейшем финансировании украинского сопротивления российской агрессии.
Сейчас у конгрессменов остается меньше недели на разработку и рассмотрение законопроекта о краткосрочном финансировании правительственных учреждений, чтобы предотвратить шаутдаун.
Даже в случае его одобрения Конгрессу понадобится не один месяц для преодоления разногласий и принятия более устойчивых финансовых планов на следующий год.
По мнению авторов материала, в таких хаотических условиях возможность того, что члены Конгресса одобрят финансирование дальнейшей военной помощи Украине минимальна.
В материале издания отмечается, что это приведет к катастрофическим геополитическим последствиям и может подорвать политику Белого дома в Европе, убедив всех других, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин был прав, и решительность западных государств относительно противостояния российской агрессии в Украине терпит крах.
Из-за политического кризиса в Конгрессе Пентагон тщательно "отмерял" средства для помощи Украине в сфере безопасности в размере около 1 млрд долларов.
Последние пакеты помощи составляли менее 200 миллионов долларов США по сравнению с предыдущими поставками оружия, которые составляли 1 миллиард долларов или больше.
Какие еще проблемы ожидают Украины без помощи от США
Кроме этого авторы материала отмечают, что в следующем году Украину ожидает огромный дефицит госбюджета в размере 35 млрд долларов и страны ЕС, как ожидается, смогут покрыть только треть.
По словам американских чиновников, в случае прекращения дополнительной финансовой помощи от США, украинские власти вынуждены будут сократить большое количество госслужащих и ликвидировать значительное количество ведомств.
Защитники Украины в обеих партиях изо всех сил пытаются увязать кризисы в Украине и Израиле как часть более широкой, экзистенциальной борьбы добра со злом, демократий против автократий, которой необходимо противостоять вместе.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-