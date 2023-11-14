В Конгрессе США могут проигнорировать вопрос помощи Украине в проекте временного финансирования — WP
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Политика
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В Конгрессе США могут проигнорировать вопрос помощи Украине в проекте временного финансирования — WP

Конгресс США
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Источник:  The Washington Post

Представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США близки к тому, чтобы на неопределенный период похоронить вопрос дальнейшей военной помощи Украине в наиболее критический период.

Что известно об угрозе военной помощи Украине со стороны США

По информации журналистов издания, Украине в развязанной Кремлем преступной войне не хватает ни средств, ни времени.

При этом похоже, что Конгресс США пока совсем не заинтересован в дальнейшем финансировании украинского сопротивления российской агрессии.

Растущая конкуренция со стороны других приоритетов национальной безопасности, включая Израиль и южную границу США, может стать погребальным звоном для продления американской помощи своему союзнику, говорится в материале издания.

Сейчас у конгрессменов остается меньше недели на разработку и рассмотрение законопроекта о краткосрочном финансировании правительственных учреждений, чтобы предотвратить шаутдаун.

Даже в случае его одобрения Конгрессу понадобится не один месяц для преодоления разногласий и принятия более устойчивых финансовых планов на следующий год.

По мнению авторов материала, в таких хаотических условиях возможность того, что члены Конгресса одобрят финансирование дальнейшей военной помощи Украине минимальна.

В материале издания отмечается, что это приведет к катастрофическим геополитическим последствиям и может подорвать политику Белого дома в Европе, убедив всех других, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин был прав, и решительность западных государств относительно противостояния российской агрессии в Украине терпит крах.

Из-за политического кризиса в Конгрессе Пентагон тщательно "отмерял" средства для помощи Украине в сфере безопасности в размере около 1 млрд долларов.

Последние пакеты помощи составляли менее 200 миллионов долларов США по сравнению с предыдущими поставками оружия, которые составляли 1 миллиард долларов или больше.

Какие еще проблемы ожидают Украины без помощи от США

Кроме этого авторы материала отмечают, что в следующем году Украину ожидает огромный дефицит госбюджета в размере 35 млрд долларов и страны ЕС, как ожидается, смогут покрыть только треть.

По словам американских чиновников, в случае прекращения дополнительной финансовой помощи от США, украинские власти вынуждены будут сократить большое количество госслужащих и ликвидировать значительное количество ведомств.

Защитники Украины в обеих партиях изо всех сил пытаются увязать кризисы в Украине и Израиле как часть более широкой, экзистенциальной борьбы добра со злом, демократий против автократий, которой необходимо противостоять вместе.

Но без четкого понимания потребностей Украины и роли Соединенных Штатов в обеспечении ее выживания они опасаются, что позиция американского народа изменится, говорится в материале издания.

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