Наразі представники Республіканської партії у Палаті представників Конгресу США близькі до того, щоб на невизначений період поховати питання подальшої військової допомоги Україні у найбільш критичний період.

Що відомо про загрозу військовій допомозі Україні з боку США

За інформацією журналістів видання, Україні у розв’язаній Кремлем злочинній війні не вистачає ні коштів, ні часу.

При цьому схоже на те, що Конгрес США наразі зовсім не зацікавлений у подальшому фінансуванні українського опору російській агресії.

Зростаюча конкуренція з боку інших пріоритетів національної безпеки, включаючи Ізраїль і південний кордон США, може стати похоронним дзвоном для продовження американської допомоги своєму союзнику, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Наразі у конгресменів залишається менше тижня на розробку та розгляд законопроєкту щодо короткострокового фінансування урядових установ, аби запобігти шаутдауну.

Навіть у разі його схвалення Конгресу знадобиться не один місяць на подолання розбіжностей і прийняття більш сталих фінансових планів на наступний рік.

На думку авторів матеріалу, у таких хаотичних умовах ймовірність того, що члени Конгресу схвалять фінансування подальшої військової допомоги Україні мінімальна.

У матеріалі видання зазначається, що це призведе до катастрофічних геополітичних наслідків і може підірвати політику Білого дому у Європі, переконавши усіх інших, що кремлівський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін мав рацію, і рішучість західних держав стосовно протистояння російській агресії в Україні зазнає краху.

Через політичну кризу у Конгресі Пентагон ретельно "відміряв" кошти для допомоги Україні у сфері безпеки у розмірі близько 1 млрд доларів.

Останні пакети допомоги становили менше 200 мільйонів доларів США порівняно з попередніми поставками зброї, які становили 1 мільярд доларів або більше.

Які ще проблеми очікують на Україну без допомоги від США

Окрім цього автори матеріалу зазначають, що у наступному році на Україну очікує величезний дефіцит держбюджету у розмірі 35 млрд доларів і країни ЄС, як очікується, зможуть покрити лише третину.

За словами американських посадовців, у разі припинення додаткової фінансової допомоги від США українська влада змушена буде скоротити велику кількість держслужбовців і ліквідувати значну кількість відомств.

Захисники України в обох партіях з усіх сил намагаються пов'язати кризи в Україні та Ізраїлі як частину більш широкої, екзистенціальної боротьби добра зі злом, демократій проти автократій, якій необхідно протистояти разом.