США викупили у Йорданії та нададуть Україні партію зеніток Gepard
Категорія
Світ
Дата публікації

США викупили у Йорданії та нададуть Україні партію зеніток Gepard

"Гепард"
Джерело:  De Telegraaf

Gepard може збивати літаки і вертольоти. Однак Україна використовуватиме ці системи переважно для захисту від безпілотників.

Зенітки Gepard від США

США викупили у Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard для відправки в Україну. Раніше зброя була продана Амману Нідерландами.

Про це повідомляє видання De Telegraaf.

За даними джерел газети, американський уряд заплатив за транспортні засоби 110 млн євро.

Уряд прем'єр-міністра Марка Рютте продав зброю німецького виробництва, яка пішла до Йорданії в 2016 році, за 21 млн євро, що газета назвала "смішною ціною". Тоді угоду розкритикували як таку, що послаблює голландські збройні сили.

Gepard може збивати літаки і вертольоти. Однак Україна використовуватиме ці системи переважно для захисту від безпілотників, коментує видання.

De Telegraaf зазначає, що це дозволить заощадити боєприпаси для більш дорогих зенітних систем, таких як Patriot або Iris-T.

Установки Gepard

Нагадаємо, Німеччина передала Україні десятки самохідних зенітних установок Gepard.

Концерн Rheinmetall запустив виробничу лінію після того, як Швейцарія відмовилася дозволити експорт 35 мм боєприпасів для Gepard в Україну. Цього року концерн поставить від 40 тисяч до 60 тисяч снарядів.

Засоби ППО малої дальності Україні певною мірою вдалось замістити "Гепардами".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Конгресі США тримають під питанням майбутнє військової допомоги Україні — WSJ
Конгрес США
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У США заявляють про переміщення бронетехніки ЗСУ на лівий берег Херсонщини
ЗСУ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Передача Україні заморожених активів РФ. У Конгресі США уже ухвалили рішення
Конгрес США
Конгрес США

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм