США викупили у Йорданії та нададуть Україні партію зеніток Gepard

Gepard може збивати літаки і вертольоти. Однак Україна використовуватиме ці системи переважно для захисту від безпілотників.

Зенітки Gepard від США

США викупили у Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard для відправки в Україну. Раніше зброя була продана Амману Нідерландами.

Про це повідомляє видання De Telegraaf.

За даними джерел газети, американський уряд заплатив за транспортні засоби 110 млн євро.

Уряд прем'єр-міністра Марка Рютте продав зброю німецького виробництва, яка пішла до Йорданії в 2016 році, за 21 млн євро, що газета назвала "смішною ціною". Тоді угоду розкритикували як таку, що послаблює голландські збройні сили.

Gepard може збивати літаки і вертольоти. Однак Україна використовуватиме ці системи переважно для захисту від безпілотників, коментує видання.

De Telegraaf зазначає, що це дозволить заощадити боєприпаси для більш дорогих зенітних систем, таких як Patriot або Iris-T.

Установки Gepard

Нагадаємо, Німеччина передала Україні десятки самохідних зенітних установок Gepard.

Концерн Rheinmetall запустив виробничу лінію після того, як Швейцарія відмовилася дозволити експорт 35 мм боєприпасів для Gepard в Україну. Цього року концерн поставить від 40 тисяч до 60 тисяч снарядів.

Засоби ППО малої дальності Україні певною мірою вдалось замістити "Гепардами".