У Конгресі США тримають під питанням майбутнє військової допомоги Україні — WSJ

Новий спікер Палати представників США від Республіканської партії Майк Джонсон підтримав збереження військової допомоги Україні, однак майбутнє цього питання залишається абсолютно не визначеним.
Що відомо про збереження військової підтримки України з боку США
При цьому новий спікер Палати представників не підтримує ідею президента Джо Байдена та представників Білого дому, щодо спільного пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму в 106 млрд доларів.
Джонсон вимагає ухвалення законопроєкта щодо окремого пакета військової допомоги Ізраїлю, залишаючи питання щодо України відкритим.
На думку автора матеріала Вільяма А. Галстона, хоча спікер не назвав умови, ні терміни розгляду відповідного законопроєкту щодо допомоги Україні, однак про рамки цього проєкту здогадатись не важко.
Він припустив, що пакет фінансування військової підтримки України буде прийняти на увесь наступний рік, адже в США наступного року мають пройти президентські вибори.
Він також звертає увагу на тому, що Джонсон вимагає компенсувати суми, витрачені на військову допомогу Ізраїлю за рахунок бюджетних коштів.
Білий дім у відповідь на це звинувачує республіканців у політизації питання щодо допомоги і попереджає про руйнівні наслідки такого підходу.
Автор матеріалу вважає, що у Джонсона навряд чи щось вийде із вимогами щодо компенсації витрат на допомогу Україні.
Аналітик також припускає, що спікер Палати представників продовжуватиме наполягати на зміні політики щодо надання допомоги Україні, як і його попередник Кевін Маккарті.
Галстон також припускає, що питання посилення кордону США із Мексикою також може стати на заваді розгляду фінансування військової підтримки України.
Крім того, він акцентує, що подолання всіх перешкод і ухвалення законопроекту про допомогу Україні не завершать дебати з цього приводу загалом, оскільки попереду вибори, на яких зіткнуть Дональд Трамп, що є найбільш ізоляціоністським лідером Республіканської партії за понад 70 років, та відданий інтернаціоналіст Джо Байден.