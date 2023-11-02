У Конгресі США тримають під питанням майбутнє військової допомоги Україні — WSJ

Новий спікер Палати представників США від Республіканської партії Майк Джонсон підтримав збереження військової допомоги Україні, однак майбутнє цього питання залишається абсолютно не визначеним.

Що відомо про збереження військової підтримки України з боку США

При цьому новий спікер Палати представників не підтримує ідею президента Джо Байдена та представників Білого дому, щодо спільного пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму в 106 млрд доларів.

Джонсон вимагає ухвалення законопроєкта щодо окремого пакета військової допомоги Ізраїлю, залишаючи питання щодо України відкритим.

На думку автора матеріала Вільяма А. Галстона, хоча спікер не назвав умови, ні терміни розгляду відповідного законопроєкту щодо допомоги Україні, однак про рамки цього проєкту здогадатись не важко.

Він припустив, що пакет фінансування військової підтримки України буде прийняти на увесь наступний рік, адже в США наступного року мають пройти президентські вибори.

По-перше, небагато обраних посадових осіб у будь-якій із партій готові голосувати повторно з цього питання протягом року виборів, тому законопроект, швидше за все, продовжить допомогу на досить тривалий період, щоб пройти президентські вибори 2024 року, - зазначає аналітик у власному матеріалі для видання. Поширити

Він також звертає увагу на тому, що Джонсон вимагає компенсувати суми, витрачені на військову допомогу Ізраїлю за рахунок бюджетних коштів.

Білий дім у відповідь на це звинувачує республіканців у політизації питання щодо допомоги і попереджає про руйнівні наслідки такого підходу.

Автор матеріалу вважає, що у Джонсона навряд чи щось вийде із вимогами щодо компенсації витрат на допомогу Україні.

Якщо спікер наполягає на компенсації вартості допомоги Ізраїлю, він навряд чи зможе вчинити інакше із пропозицією допомоги Україні, яка отримає набагато меншу підтримку всередині його власної фракції. Це буде непросто, тому що допомога Україні коштуватиме дорожче за допомогу Ізраїлю, навіть якщо Конгрес відмовиться від прохання Байдена. Потреби України ширші, ніж потреби Ізраїлю, та масштаб її боротьби проти російської агресії більший, ніж боротьба Ізраїлю з ХАМАС та його прихильниками, - підкреслює Галстон. Поширити

Аналітик також припускає, що спікер Палати представників продовжуватиме наполягати на зміні політики щодо надання допомоги Україні, як і його попередник Кевін Маккарті.

Наполеглива вимога колишнього спікера Кевіна Маккарті про те, щоб Україна більше не отримувала необмежену свободу і суму грошей, користується широкою підтримкою серед республіканців в Палаті представників. Новий спікер має сильні стимули дотримуватися цієї лінії. Маккарті ніколи не роз'яснював, що означатиме його нова політика, але вона, ймовірно, містить більш своєчасний, докладний і прозорий облік коштів, що виділяються Україні, а також посилену боротьбу з корупцією, яка, незважаючи на зусилля президента Володимира Зеленського, продовжує заважають військовим зусиллям країни. Добре продумані заходи нагляду мають скористатися суттєвою підтримкою обох партій, - йдеться у матеріалі. Поширити

Галстон також припускає, що питання посилення кордону США із Мексикою також може стати на заваді розгляду фінансування військової підтримки України.

Зрештою, республіканці Палати представників виступили з різкою критикою адміністрації Байдена, заявивши, що її більше турбує східний кордон України, ніж південний кордон Америки. Під час обговорення пакету допомоги Україні республіканці Палати представників не задовольняться просто збільшенням фінансування поточної імміграційної політики, вони також наполягатимуть на посиленні прикордонних заходів. Якщо це станеться, адміністрації Байдена доведеться обирати між розривом із прогресивними прихильниками імміграції у своїх лавах та припиненням допомоги Україні, - пояснює автор матеріалу. Поширити

Крім того, він акцентує, що подолання всіх перешкод і ухвалення законопроекту про допомогу Україні не завершать дебати з цього приводу загалом, оскільки попереду вибори, на яких зіткнуть Дональд Трамп, що є найбільш ізоляціоністським лідером Республіканської партії за понад 70 років, та відданий інтернаціоналіст Джо Байден.