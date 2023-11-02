В Конгрессе США держат под вопрос будущее военной помощи Украине — WSJ

Новый спикер Палаты представителей США от Республиканской партии Майк Джонсон поддержал сохранение военной помощи Украине, однако будущее этого вопроса остается не определенным.

Что известно о сохранении военной поддержки Украины со стороны США

При этом новый спикер Палаты представителей не поддерживает идею президента Джо Байдена и представителей Белого дома относительно общего пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму в 106 млрд долларов.

Джонсон требует принятия законопроекта по отдельному пакету военной помощи Израилю, оставляя вопрос по Украине открытым.

По мнению автора материала Уильяма А. Галстона, хотя спикер не назвал условия, ни сроки рассмотрения соответствующего законопроекта о помощи Украине, однако о рамках этого проекта догадаться не трудно.

Он предположил, что пакет финансирования военной поддержки Украины будет принят на весь следующий год, ведь в США в следующем году должны пройти президентские выборы.

Во-первых, немногие избранные должностные лица в любой из партий готовы голосовать повторно по этому вопросу в течение года выборов, поэтому законопроект, скорее всего, продолжит помощь на достаточно длительный период, чтобы пройти президентские выборы 2024 года, - отмечает аналитик в собственном. материале для издания. Поделиться

Он также обращает внимание на то, что Джонсон требует компенсировать суммы, израсходованные на военную помощь Израилю за счет бюджетных средств.

Белый дом в ответ на это обвиняет республиканцев в политизации вопроса помощи и предупреждает о разрушительных последствиях такого подхода.

Автор материала считает, что у Джонсона вряд ли что-нибудь получится с требованиями по компенсации расходов на помощь Украине.

Если спикер настаивает на компенсации стоимости помощи Израилю, он вряд ли сможет поступить иначе с предложением помощи Украине, которое получит гораздо меньшую поддержку внутри собственной фракции. Это будет непросто, потому что помощь Украине будет стоить дороже помощи Израиля, даже если Конгресс откажется от просьбы Байдена. Потребности Украины шире потребностей Израиля и масштаб ее борьбы против российской агрессии больше, чем борьба Израиля с ХАМАС и его сторонниками, - подчеркивает Галстон. Поделиться

Аналитик также предполагает, что спикер Палаты представителей будет продолжать настаивать на изменении политики по оказанию помощи Украине, как и его предшественник Кевин Маккарти.

Упорное требование бывшего спикера Кевина Маккарти о том, чтобы Украина больше не получала неограниченную свободу и сумму денег, пользуется широкой поддержкой среди республиканцев в Палате представителей. Новый спикер имеет сильные стимулы придерживаться этой линии. Маккарти никогда не разъяснял, что будет означать его новая политика, но она, вероятно, содержит более своевременный, подробный и прозрачный учет выделяемых Украине средств, а также усиленную борьбу с коррупцией, которая, несмотря на усилия президента Владимира Зеленского, продолжает мешать. военными усилиями страны. Хорошо продуманные меры надзора должны воспользоваться существенной поддержкой обеих партий, говорится в материале. Поделиться

Галстон также предполагает, что вопрос усиления границы США с Мексикой также может помешать рассмотрению финансирования военной поддержки Украины.

В конце концов, республиканцы Палаты представителей выступили с резкой критикой администрации Байдена, заявив, что ее больше беспокоит восточная граница Украины, чем южная граница Америки. При обсуждении пакета помощи Украине республиканцы Палаты представителей не удовлетворятся просто увеличением финансирования текущей иммиграционной политики, они также будут настаивать на усилении пограничных мер. Если это произойдет, администрации Байдена придется выбирать между разрывом с прогрессивными сторонниками иммиграции в своих рядах и прекращением помощи Украине, – объясняет автор материала. Поделиться

Кроме того, он акцентирует, что преодоление всех препятствий и принятие законопроекта о помощи Украине не завершат дебаты по этому поводу в целом, поскольку впереди выборы, на которых столкнут Дональд Трамп, наиболее изоляционистский лидер Республиканской партии за более 70 лет, и преданный интернационалист Джо Байден.