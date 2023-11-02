В Конгрессе США держат под вопрос будущее военной помощи Украине — WSJ

Новый спикер Палаты представителей США от Республиканской партии Майк Джонсон поддержал сохранение военной помощи Украине, однако будущее этого вопроса остается не определенным.
Что известно о сохранении военной поддержки Украины со стороны США
При этом новый спикер Палаты представителей не поддерживает идею президента Джо Байдена и представителей Белого дома относительно общего пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму в 106 млрд долларов.
Джонсон требует принятия законопроекта по отдельному пакету военной помощи Израилю, оставляя вопрос по Украине открытым.
По мнению автора материала Уильяма А. Галстона, хотя спикер не назвал условия, ни сроки рассмотрения соответствующего законопроекта о помощи Украине, однако о рамках этого проекта догадаться не трудно.
Он предположил, что пакет финансирования военной поддержки Украины будет принят на весь следующий год, ведь в США в следующем году должны пройти президентские выборы.
Он также обращает внимание на то, что Джонсон требует компенсировать суммы, израсходованные на военную помощь Израилю за счет бюджетных средств.
Белый дом в ответ на это обвиняет республиканцев в политизации вопроса помощи и предупреждает о разрушительных последствиях такого подхода.
Автор материала считает, что у Джонсона вряд ли что-нибудь получится с требованиями по компенсации расходов на помощь Украине.
Аналитик также предполагает, что спикер Палаты представителей будет продолжать настаивать на изменении политики по оказанию помощи Украине, как и его предшественник Кевин Маккарти.
Галстон также предполагает, что вопрос усиления границы США с Мексикой также может помешать рассмотрению финансирования военной поддержки Украины.
Кроме того, он акцентирует, что преодоление всех препятствий и принятие законопроекта о помощи Украине не завершат дебаты по этому поводу в целом, поскольку впереди выборы, на которых столкнут Дональд Трамп, наиболее изоляционистский лидер Республиканской партии за более 70 лет, и преданный интернационалист Джо Байден.