Администрация США призвала Конгресс принять помощь Украине и Израилю

Американская администрация призвала конгресс США продлить законодательную процедуру по запросу, поданному президентом Байденом, предусматривающим поддержку Украины и Израиля, а также выделение средств для других значимых потребностей.
Что известно о помощи Украине и Израилю
Он также подчеркнул, что этот пакет поддерживает, в частности, руководство республиканцев в Сенате.
Украинские и американские активисты собрались в Вашингтоне
В Вашингтоне прошел третий Украинский саммит действий (Ukraine Action Summit). В течение двух дней, 22-23 октября, группа активистов из США и Украины убеждали представителей Конгресса в необходимости дальнейшей поддержки Киева.
Этот саммит собрал более полутысячи участников, к нему присоединились представители из 36 штатов Америки. Также он был особенно важен, учитывая, что именно на днях в Конгрессе решается судьба нового пакета финансирования для Украины.
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