Администрация США призвала Конгресс принять помощь Украине и Израилю

Американская администрация призвала конгресс США продлить законодательную процедуру по запросу, поданному президентом Байденом, предусматривающим поддержку Украины и Израиля, а также выделение средств для других значимых потребностей.

Что известно о помощи Украине и Израилю

Мы призываем Конгресс продолжить работу над всем пакетом удовлетворения дополнительных потребностей, внесенным президентом, со всеми четырьмя направлениями (финансирование — ред.), которые, вероятно, включают Украину и Израиль вместе, — отметил представитель администрации США Джон Кирби. Поделиться

Он также подчеркнул, что этот пакет поддерживает, в частности, руководство республиканцев в Сенате.

Вы слышали, как лидер меньшинства, сенатор Макконнелл, заявил, что он полностью согласен с тем, что их все (направления финансирования — Ред.) следует объединить так, как подал президент, и что ситуация в Украине и Израиле взаимосвязана и серьезной. И мы, конечно, согласны с этим, — отметил Кирби. Поделиться

Украинские и американские активисты собрались в Вашингтоне

В Вашингтоне прошел третий Украинский саммит действий (Ukraine Action Summit). В течение двух дней, 22-23 октября, группа активистов из США и Украины убеждали представителей Конгресса в необходимости дальнейшей поддержки Киева.

Этот саммит собрал более полутысячи участников, к нему присоединились представители из 36 штатов Америки. Также он был особенно важен, учитывая, что именно на днях в Конгрессе решается судьба нового пакета финансирования для Украины.