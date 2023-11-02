Адміністрація США закликала Конгрес прийняти допомогу Україні та Ізраїлю
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Адміністрація США закликала Конгрес прийняти допомогу Україні та Ізраїлю

сша
Джерело:  Укрінформ

Американська адміністрація закликала конгрес США продовжити законодавчу процедуру щодо запиту, поданого президентом Байденом, який передбачає підтримку України та Ізраїлю, а також виділення коштів для інших значущих потреб. 

Що відомо про допомогу Україні та Ізраїлю

Ми закликаємо Конгрес продовжити роботу над усім пакетом задоволення додаткових потреб, внесеним президентом, з усіма чотирма напрямками (фінансування — ред.), які, мабуть, включають Україну та Ізраїль разом, — зазначив представник адміністрації США Джон Кірбі.

Він також підкреслив, що цей пакет підтримує, зокрема, керівництво республіканців у Сенаті.

Ви чули, як лідер меншості, сенатор Макконнелл, заявив, що він повністю згоден з тим, що їх усі (напрямки фінансування — Ред.) слід об'єднати так, як подав президент, і що ситуація в Україні та Ізраїлі є взаємопов'язаною та серйозною. І ми, звичайно, погоджуємося з цим, — зазначив Кірбі.

Українські та американські активісти зібралися у Вашингтоні

У Вашингтоні відбувся третій Український саміт дій (Ukraine Action Summit). Протягом двох днів, 22-23 жовтня, група активістів зі США та України переконували представників Конгресу у необхідності подальшої підтримки Києва.

Цей саміт зібрав понад пів тисячі учасників, до нього долучилися представники з 36 штатів Америки. Також він був особливо важливим з огляду на те, що саме цими днями в Конгресі вирішується доля нового пакету фінансування для України.

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