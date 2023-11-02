Адміністрація США закликала Конгрес прийняти допомогу Україні та Ізраїлю

Американська адміністрація закликала конгрес США продовжити законодавчу процедуру щодо запиту, поданого президентом Байденом, який передбачає підтримку України та Ізраїлю, а також виділення коштів для інших значущих потреб.
Що відомо про допомогу Україні та Ізраїлю
Він також підкреслив, що цей пакет підтримує, зокрема, керівництво республіканців у Сенаті.
Українські та американські активісти зібралися у Вашингтоні
У Вашингтоні відбувся третій Український саміт дій (Ukraine Action Summit). Протягом двох днів, 22-23 жовтня, група активістів зі США та України переконували представників Конгресу у необхідності подальшої підтримки Києва.
Цей саміт зібрав понад пів тисячі учасників, до нього долучилися представники з 36 штатів Америки. Також він був особливо важливим з огляду на те, що саме цими днями в Конгресі вирішується доля нового пакету фінансування для України.
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