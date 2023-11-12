Спікер Палати представників запропонував проєкт фінансування уряду США без допомоги для України

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон представив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду США заради уникнення “шатдауну”. Він не передбачає допомогу Україні й був розкритикований Білим домом.

Проєкт фінансування уряду США

Джонсон оприлюднив законопроєкт, який включає двоетапне тимчасове фінансування уряду.

"Східчаста" безперервна резолюція (CR) передбачає, що частина фінансування буде запланована до 19 січня, а решта фінансування - до 2 лютого.

Це перешкодить переговорам щодо законопроєкту про загальноурядове фінансування та заохотить Палату представників і Сенат до переговорів щодо 12 законопроектів про регулярне фінансування.

Ця двоетапна безперервна резолюція є необхідним законопроектом, щоб поставити республіканців у Палаті представників у найкращу позицію для боротьби за перемогу консерваторів, - сказав Джонсон. Поширити

Також законопроєкт не передбачає допомоги Україні та Ізраїлю. Джонсон хоче, аби ці питання розглядалися окремо.

Реакція Білого дому на пропозицію Джонсона

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр зазначила, що пропозиція Джонсона є “рецептом для ще більшого республіканського хаосу та нових шатдаунів”.

Республіканці Палати представників повинні припинити витрачати час на власні політичні розбіжності, виконувати свою роботу та працювати дворпартійно, щоб запобігти шатдауну. Поширити

Нагадаємо, що шатдаун - це часткове призупинення роботи уряду США, якщо Конгрес вчасно не схвалює бюджетні питання.

Припинення роботи уряду означає, що тисячі держслужбовців відправлять у відпустки, відбудеться збій у наданні держпослуг, затримки зарплат тощо.