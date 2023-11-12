Спикер Палаты представителей предложил проект финансирования правительства США без помощи Украины

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представил законопроект о временном финансировании правительства США во избежание "шатдауна". Он не предусматривает помощи Украине и был раскритикован Белым домом.
Проект финансирования правительства США
Джонсон обнародовал законопроект, включающий двухэтапное временное финансирование правительства.
"Лестничная" непрерывная резолюция (CR) предусматривает, что часть финансирования будет запланирована до 19 января, а остальное финансирование - до 2 февраля.
Это помешает переговорам по законопроекту об общеправительственном финансировании и привлечет Палату представителей и Сенат к переговорам по 12 законопроектам о регулярном финансировании.
Также законопроект не предусматривает помощь Украине и Израилю. Джонсон хочет, чтобы эти вопросы рассматривались отдельно.
Реакция Белого дома на предложение Джонсона
Пресссекретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что предложение Джонсона является "рецептом для еще большего республиканского хаоса и новых шатдаунов".
Напомним, что шатдаун – это частичная приостановка работы правительства США, если Конгресс вовремя не одобряет бюджетные вопросы.
Прекращение работы правительства означает, что тысячи госслужащих отправят в отпуска, произойдет сбой в предоставлении госуслуг, задержки зарплат.
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