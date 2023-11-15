Почему в РФ возобновили проведение "прямой линии" с Путиным — данные разведки Британии

Возобновление проведения традиционной "прямой линии" с Владимиром Путиным, которое отменили в прошлом году, вероятно, является частью предстоящей предвыборной кампании российского диктатора.

В РФ восстановили прямую линию с Путиным после отмены

9 ноября Кремль объявил, что Владимир Путин проведет свою традиционную комбинированную пресс-конференцию и публичный телефонный разговор до конца года.

В разведке Британии напомнили, что в 2022 году событие отменили, вероятно, из-за того, что Россия потерпела военные неудачи в Украине в течение предыдущих недель.

Кремлевские планировщики будут почти наверняка рассматривать это событие как важную точку в предполагаемой предвыборной кампании Путина с целью получить пятый срок на президентских выборах в марте 2024 года. По всей вероятности, он объявит свою кандидатуру до конца 2023 года. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Lcs64e1wDO — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 15, 2023

Разведка Британии сообщает, что 10 ноября Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где встретился с начальником Генштаба генералом Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Это второй визит Путина в штаб за четыре недели: вероятно, это оживление его постоянных усилий представить себя как патриотического кандидата перед избирательной кампанией. Поделиться

Планы Путина на президентство

Согласно официальным опросам общественного мнения, у российского диктатора рейтинг одобрения 80% избирателей в России.

Reuters отмечает, что для Путина выборы являются формальностью: если он будет баллотироваться – при поддержке государства, государственных СМИ и почти полном отсутствии инакомыслия в обществе он наверняка победит.

Многие иностранные дипломаты, шпионы и чиновники ожидают, что Путин останется у власти пожизненно, однако до сих пор не было конкретного подтверждения его планов баллотироваться на президентских выборах в марте 2024 года.

Владимир Путин уже занимает пост президента дольше, чем любой другой российский правитель со времен Иосифа Сталина.

7 октября 2023 года Путину исполнился 71 год.