Почему в РФ возобновили проведение "прямой линии" с Путиным — данные разведки Британии

Возобновление проведения традиционной "прямой линии" с Владимиром Путиным, которое отменили в прошлом году, вероятно, является частью предстоящей предвыборной кампании российского диктатора.
В РФ восстановили прямую линию с Путиным после отмены
9 ноября Кремль объявил, что Владимир Путин проведет свою традиционную комбинированную пресс-конференцию и публичный телефонный разговор до конца года.
В разведке Британии напомнили, что в 2022 году событие отменили, вероятно, из-за того, что Россия потерпела военные неудачи в Украине в течение предыдущих недель.
Разведка Британии сообщает, что 10 ноября Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где встретился с начальником Генштаба генералом Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.
Планы Путина на президентство
Согласно официальным опросам общественного мнения, у российского диктатора рейтинг одобрения 80% избирателей в России.
Reuters отмечает, что для Путина выборы являются формальностью: если он будет баллотироваться – при поддержке государства, государственных СМИ и почти полном отсутствии инакомыслия в обществе он наверняка победит.
Многие иностранные дипломаты, шпионы и чиновники ожидают, что Путин останется у власти пожизненно, однако до сих пор не было конкретного подтверждения его планов баллотироваться на президентских выборах в марте 2024 года.
Владимир Путин уже занимает пост президента дольше, чем любой другой российский правитель со времен Иосифа Сталина.
7 октября 2023 года Путину исполнился 71 год.
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