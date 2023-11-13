Слишком рано радуется. В Германии озвучили предупреждение Путину касательно Украины
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Слишком рано радуется. В Германии озвучили предупреждение Путину касательно Украины

Анналена Бербок
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Источник:  tagesspiegel.de

Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок развеяла надежды российского диктатора Владимира Путина на уменьшение поддержки Украины со стороны Европейского союза.

Берлин обещает усиление поддержки Украины

По убеждению немецкой дипломатки, глава Кремля рано радуется, рассчитывая на то, что украинский народ останется один на один со своим главным врагом - Россией.

Путин слишком рано радуется, учитывая драматическую ситуацию во всем мире. Потому что мы не только продолжим нашу поддержку Украины – мы продолжим ее расширять и увеличивать, – отметила Аннален Бербок.

Кроме того, глава МИД Германии официально заявила о существенном увеличении поддержки Украины.

Наша поддержка будет значительно расширена, особенно в следующем году, - пообещала она.

Однако пока Анналена Бербок не захотела раскрывать никаких подробностей по поводу этих намерений.

Комментируя планы на ближайшие недели и месяцы, она напомнила о так называемом зимнем оборонном щите, который включает в себя поставки Украине еще одной системы противовоздушной обороны Patriot и электрогенераторов.

Журналисты рассказали о новом плане Германии касательно Украины

Согласно данным немецкого издания Bild, в бюджет ФРГ на следующий год планируют включить дополнительные 4 миллиарда евро на военную помощь нашей стране.

Уже скоро Бюджетный комитет Бундестага официально примет решение о дополнительной помощи для Киева.

Следует обратить внимание на то, что первоначально глава Министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер предусмотрел в федеральном бюджете на 2024 год всего четыре 4 млрд евро на военную помощь Киеву.

Однако почти все эти деньги были предусмотрены на уже обещанные проекты поддержки, в то время как на новую помощь Министерству обороны Германии оставалось всего 120 миллионов евро, - объясняют журналисты.

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