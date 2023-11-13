Слишком рано радуется. В Германии озвучили предупреждение Путину касательно Украины

Берлин обещает усиление поддержки Украины

По убеждению немецкой дипломатки, глава Кремля рано радуется, рассчитывая на то, что украинский народ останется один на один со своим главным врагом - Россией.

Путин слишком рано радуется, учитывая драматическую ситуацию во всем мире. Потому что мы не только продолжим нашу поддержку Украины – мы продолжим ее расширять и увеличивать, – отметила Аннален Бербок. Поделиться

Кроме того, глава МИД Германии официально заявила о существенном увеличении поддержки Украины.

Наша поддержка будет значительно расширена, особенно в следующем году, - пообещала она. Поделиться

Однако пока Анналена Бербок не захотела раскрывать никаких подробностей по поводу этих намерений.

Комментируя планы на ближайшие недели и месяцы, она напомнила о так называемом зимнем оборонном щите, который включает в себя поставки Украине еще одной системы противовоздушной обороны Patriot и электрогенераторов.

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Согласно данным немецкого издания Bild, в бюджет ФРГ на следующий год планируют включить дополнительные 4 миллиарда евро на военную помощь нашей стране.

Уже скоро Бюджетный комитет Бундестага официально примет решение о дополнительной помощи для Киева.

Следует обратить внимание на то, что первоначально глава Министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер предусмотрел в федеральном бюджете на 2024 год всего четыре 4 млрд евро на военную помощь Киеву.