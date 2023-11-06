Германия заявила о готовности стать лидером НАТО для защиты от РФ

Германия готова взять на себя лидерскую роль в НАТО, на чем уже многие годы настаивали ее союзники. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус.

Германия может стать лидером НАТО

Германия, обладающая самой большой экономикой и плотностью населения в Европе, обязуется защищать восточный фланг НАТО от российской агрессии.

НАТО приобрела еще большую актуальность и важность после жестокого нападения России на Украину. Поскольку мы не можем ожидать, что Россия откажется от своих имперских фантазий в ближайшие годы и десятилетия, мы вносим значительный вклад в альянс в надежное и эффективное сдерживание, сказал Писториус на конференции по политике НАТО в Берлине. Поделиться

Он добавил, что используя частные военные компании, например "Вагнер", РФ способна поддерживать авторитарные режимы в мире.

Глава Минобороны Германии продолжил, что антизападные нарративы пропагандируют также Китай, Иран и КНДР.

Из-за хрупкости безопасности, войны и конфликтов стали реальностью, поэтому НАТО должно усиливать обороноспособность.

Мы не хотим войны, мы хотим предотвратить войну… Но мы должны быть в состоянии вести оборонную войну. Поделиться

Писториус добавил, что Германии нужно изменить менталитет – в Бундесвере, в обществе, в политике – учитывая реальность угрозы новой мировой войны.

Писториус допустил возможность новой войны в Европе

Напомним, что ранее Писториус призвал привыкнуть к идее войны в Европе.

Мы должны привыкнуть к идее, что в Европе может возникнуть угроза войны, – заявил Писториус. Поделиться

В то же время, по словам министра, Германия сделает все, чтобы предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Он добавил, что Германия должна быть готова к войне в Европе, а немецкое общество и войско должны быть готовы защитить страну.