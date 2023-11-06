Германия заявила о готовности стать лидером НАТО для защиты от РФ

Германия готова взять на себя лидерскую роль в НАТО, на чем уже многие годы настаивали ее союзники. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус.
Германия может стать лидером НАТО
Германия, обладающая самой большой экономикой и плотностью населения в Европе, обязуется защищать восточный фланг НАТО от российской агрессии.
Он добавил, что используя частные военные компании, например "Вагнер", РФ способна поддерживать авторитарные режимы в мире.
Глава Минобороны Германии продолжил, что антизападные нарративы пропагандируют также Китай, Иран и КНДР.
Из-за хрупкости безопасности, войны и конфликтов стали реальностью, поэтому НАТО должно усиливать обороноспособность.
Писториус добавил, что Германии нужно изменить менталитет – в Бундесвере, в обществе, в политике – учитывая реальность угрозы новой мировой войны.
Писториус допустил возможность новой войны в Европе
Напомним, что ранее Писториус призвал привыкнуть к идее войны в Европе.
В то же время, по словам министра, Германия сделает все, чтобы предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.
Он добавил, что Германия должна быть готова к войне в Европе, а немецкое общество и войско должны быть готовы защитить страну.
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