Кто может возглавить НАТО — данные Politico

Согласно данным журналистов, глава правительства Нидерландов Марк Рютте, недавно заявивший о своей заинтересованности должностью генсека НАТО, имеет поддержку в кругу западных лидеров.

Рютте может стать новым лидером НАТО

По словам трех инсайдеров издания, которые говорили на условиях анонимности, у Рютте есть шансы стать преемником Йенса Столтенберга.

По предварительным данным, он может получить поддержку стран восточного фланга НАТО, для которых главным моментом является позиция кандидата относительно российско-украинской войны.

Рютте имеет преимущество в том, что он очень опытный политик из страны, традиционно являющейся связующим звеном между взглядами англосаксонской и континентальной Европы. Более крупные страны-члены (НАТО) могут рассматривать его как хорошее компромиссное решение, - заявил исполнительный директор берлинского офиса Международного института стратегических исследований Бен Шреер. Поделиться

Однако, что важно понимать, новому генсеку НАТО также необходимо получить поддержку от США, которые, как известно, являются важнейшим членом блока.

Пока действующий премьер Нидерландов в американских политических кругах малоизвестен.

Что может помешать Марку Рютте

Инсайдеры издания обращают внимание на то, что проблемой для Рютте могут стать расходы Нидерландов на оборону.

Он сидел за столом саммита (НАТО) в Уэльсе в 2014 году, когда было согласовано обязательство по расходам на оборону, и с тех пор был премьер-министром. Но он не выполнил это обязательство, – объяснил анонимный источник. Поделиться

Кроме того, указано, что препятствием для назначения может быть и пол Рютте, поскольку некоторые члены НАТО хотят видеть в должности генсека впервые в истории женщину.

Как уже неоднократно упоминалось ранее, с момента создания в 1949 г. НАТО всегда возглавляли мужчины.

Что интересно, сам Рютте тоже поддерживает эту идею.