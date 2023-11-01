Хто може очолити НАТО — дані Politico

Згідно з даними журналістів, очільник уряду Нідерландів Марк Рютте, який нещодавно заявив про свою зацікавленість посадою генсека НАТО, має підтримку в колі західних лідерів.

Рютте може стати новим лідером НАТО

За словами трьох інсайдерів видання, які говорили на умовах анонімності, Рютте має шанси стати наступником Єнса Столтенберга.

За попередінми даними, він може отримати підтримку країн східного флангу НАТО, для яких головним моменто є позиція кандидата щодо російсько-української війни.

Рютте має перевагу в тому, що він дуже досвідчений політик із країни, яка традиційно була сполучною ланкою між поглядами англосаксонської та континентальної Європи. Більші країни-члени (НАТО) можуть розглядати його як гарне компромісне рішення, - заявив виконавчий директор берлінського офісу Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Шреєр. Поширити

Проте, що важливо розуміти, новому генсеку НАТО також потрібно отримати підтримку від США, які, як відомо, є найважливішим членом блоку.

Поки чинного прем’єра Нідерландів в американських політичних колах є маловідомим.

Що може завадити Марку Рютте

Інсайдери видання звертають увагу на те, що проблемою для Рютте можуть стати витрати Нідерландів на оборону.

Він сидів за столом саміту (НАТО) в Уельсі в 2014 році, коли було погоджено зобов’язання щодо витрат на оборону, і відтоді був прем’єр-міністром. Але він не виконав цього зобов’язання, – пояснило анонімне джерело. Поширити

Окрім того, наголошується, що перешкодою для призначення може бути і стать Рютте, оскільки дехто в НАТО хоче бачити на посаді генсека вперше в історії жінку.

Як уже неодноразово згадувалося раніше, з моменту створення в 1949 році НАТО завжди очолювали чоловіки.

Що цікаво, сам Рютте також підтримує цю ідею.