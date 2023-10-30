Керівництво НАТО відреагувало на події в Дагестані

У НАТО переконані в тому, що вчорашні заворушення в дагестанському аеропорту Махачкала не вигідні диктатору Володимиру Путіну, хоча вони є результатом розпалювання ненависті російською пропагандою.
НАТО вважає події в аеропорту Махачкали проявом радикалізації російського народу
З такою заявою виступив очільник Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс.
На його переконання, сутички – це один із проявів радикалізації російського суспільства.
Як зазначає Яніс Сартс, те, що сталося, було реакцією людей на конкретну ситуацію.
Такі прояви не вигідні Кремлю, і будуть спроби їх придушити, – прогнозує він.
На переконання представника Альянсу, це відбуватиметься "єдиним способом, який вони знають, – силою".
Що відбувалося в Дагестані
Як уже згадувалося раніше, 29 жовтня у Махачкалі учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак з Тель-Авіва, шукаючи євреїв.
У зв’язку з цим аеропорт були змушені тимчасово закрити.
Згідно з останніми даними, там постраждали близько 20 осіб.
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