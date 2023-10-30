Керівництво НАТО відреагувало на події в Дагестані
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Керівництво НАТО відреагувало на події в Дагестані

НАТО

У НАТО переконані в тому, що вчорашні заворушення в дагестанському аеропорту Махачкала не вигідні диктатору Володимиру Путіну, хоча вони є результатом розпалювання ненависті російською пропагандою.

НАТО вважає події в аеропорту Махачкали проявом радикалізації російського народу

З такою заявою виступив очільник Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс.

На його переконання, сутички – це один із проявів радикалізації російського суспільства.

Російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, Заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість у Росії зростає, і Дагестан – одне з місць, звідки родом багато хто з тих, хто загинув в Україні, – заявив представник Альянсу, звернувши увагу на те, що події в Махачкалі нікого в НАТО насправді не здивували.

Як зазначає Яніс Сартс, те, що сталося, було реакцією людей на конкретну ситуацію.

Такі прояви не вигідні Кремлю, і будуть спроби їх придушити, – прогнозує він.

На переконання представника Альянсу, це відбуватиметься "єдиним способом, який вони знають, – силою".

Кремлю і центральній владі ніщо не загрожує, але з точки зору логіки авторитарної системи такі прояви – щось таке, чого допускати не можна, бо події можуть зайти непередбачувано далеко, - каже Сартс.

Що відбувалося в Дагестані

Як уже згадувалося раніше, 29 жовтня у Махачкалі учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак з Тель-Авіва, шукаючи євреїв.

У зв’язку з цим аеропорт були змушені тимчасово закрити.

Згідно з останніми даними, там постраждали близько 20 осіб.

Глава Дагестану Сергій Меліков уже почав цинічно брехати, що вчорашні (антисемітські, — ред.) заворушення в аеропорту Махачкали координувалися через телеграм-канал, адміни якого — це «зрадники та бандерівці з території України».

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