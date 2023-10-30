Руководство НАТО отреагировало на события в Дагестане
Категория
Мир
Дата публикации

Руководство НАТО отреагировало на события в Дагестане

НАТО
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В НАТО убеждены, что вчерашние беспорядки в дагестанском аэропорту Махачкала не выгодны диктатору Владимиру Путину, хотя они являются результатом разжигания ненависти российской пропагандой.

НАТО считает события в аэропорту Махачкалы проявлением радикализации российского народа

С таким заявлением выступил глава Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.

По его убеждению, подобные события – это одно из проявлений радикализации российского общества.

Российские СМИ разжигают ненависть к украинцам, Западу, а теперь и к Израилю. Напряженность в России растет, и Дагестан – одно из мест, откуда родом многие из погибших в Украине, – заявил представитель Альянса, обратив внимание на то, что события в Махачкале никого в НАТО на самом деле не удивили.

Как отмечает Янис Сартс, произошедшее было реакцией людей на конкретную ситуацию.

Такие проявления не выгодны Кремлю, и будут попытки подавить их, – прогнозирует он.

По убеждению представителя Альянса, это будет происходить "единственным способом, который они знают – силой".

Кремлю и центральным властям ничто не угрожает, но с точки зрения логики авторитарной системы такие проявления – что-то такое, чего допускать нельзя, потому что события могут зайти непредсказуемо далеко, – говорит Сартс.

Что происходило в Дагестане

Как уже упоминалось ранее, 29 октября в Махачкале участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива в поисках евреев.

В связи с этим аэропорт были вынуждены временно закрыть.

Согласно последним данным, там пострадали около 20 человек.

Глава Дагестана Сергей Меликов уже начал цинично врать, что вчерашние (антисемитские, — ред.) беспорядки в аэропорту Махачкалы координировались через телеграмм-канал, админ которого — это «предатели и бандеровцы с территории Украины».

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