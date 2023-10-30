Руководство НАТО отреагировало на события в Дагестане

В НАТО убеждены, что вчерашние беспорядки в дагестанском аэропорту Махачкала не выгодны диктатору Владимиру Путину, хотя они являются результатом разжигания ненависти российской пропагандой.
НАТО считает события в аэропорту Махачкалы проявлением радикализации российского народа
С таким заявлением выступил глава Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.
По его убеждению, подобные события – это одно из проявлений радикализации российского общества.
Как отмечает Янис Сартс, произошедшее было реакцией людей на конкретную ситуацию.
По убеждению представителя Альянса, это будет происходить "единственным способом, который они знают – силой".
Что происходило в Дагестане
Как уже упоминалось ранее, 29 октября в Махачкале участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива в поисках евреев.
В связи с этим аэропорт были вынуждены временно закрыть.
Согласно последним данным, там пострадали около 20 человек.
Глава Дагестана Сергей Меликов уже начал цинично врать, что вчерашние (антисемитские, — ред.) беспорядки в аэропорту Махачкалы координировались через телеграмм-канал, админ которого — это «предатели и бандеровцы с территории Украины».
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-